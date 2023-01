Pau Mor, entre la movida del pop y funk emergente

Paula Morales, mejor conocida como Pau Mor, estrenó su último sencillo "109 Funk". Foto: Cortesía: Prensa Pau Mor

El single, “109 Funk”, devela la versatilidad artística de la cantante, que venía de producciones enmarcadas con sonidos pop y elementos urbanos.

Luego de dar a conocer canciones como “Boomerang” y “Santa Teresa” junto a Cato Anaya, la cantante bogotana Pau Mor presenta “109 funk”, track producido por Jose Gaviria & ICON.

“109 Funk surge de dos sentimientos como lo son el amor y el odio. El odio es una cínica manera de amar, todos tenemos una historia que siempre recordaremos, a veces con amor y otras con odio. Porque todo siempre tiene dos lados y depende de la perspectiva en que se vea”, afirma Pau Mor sobre el proceso creativo de la canción que transporta al oyente a un ambiente nostálgico dual y retro.

El sencillo, autoría de Jose Gaviria, Rolo, Jowan y Pau, nace de la búsqueda de sonidos que marcaran una diferencia a los temas ya conocidos de su discografía y dejara en evidencia la versatilidad de la artista con elementos frescos y actuales que maximizara su esencia y estilo musical desde el funk.

El videoclip filmado en Los Ángeles, bajo la producción y dirección de Alejandra Hinojosa, está ambientado en los años 2000′s, con matices de las artistas que han influenciado y han sido inspiración para Pau Mor como lo son Shakira, Nelly Furtado y Gwen Stefani, entre otras.

¿Cómo comienza su carrera musical?

Desde que era muy pequeña, siempre sentí un gran interés y afinidad por la música, así que primero pensaba en ser DJ por alguna película que vi, hasta que escuché “Rolling in the Deep” de Adele cuando tenía como 10 años, y sentí tantas cosas buenas en mí que desde ese momento se me metió en la cabeza ser cantante.

Fui a tocar las puertas de los productores para empezar con mi carrera, ya que no contaba con contactos en la industria, mis padres no vivían en ese mundo; fue así como llegue a mi puerta milagrosa con José Gaviria.

El proyecto de Pau Mor comenzó oficialmente en 2019, vivía en Costa Rica, José en Miami, así que nuestro punto de encuentro era Medellín, vivía viajando, teniendo sesiones creativas que me ayudaron a desarrollar mi composición y a descubrir como quería sonar realmente, aunque ese es un proceso de nunca terminar.

Cuando llega la pandemia en 2020 teníamos todo listo para lanzarme como solista, y no quería que nada ni nadie me quitara esa oportunidad, fue así como lancé mi primer sencillo “Adrenalina”, al día de hoy cuento con siete ‘singles’ más, entre esos mi último lanzamiento, “109 Funk”.

Todos estos temas están marcados principalmente por el pop, algunos ritmos urbanos y house latino.

¿Cómo lleva a cabo su proceso de composición?

Los temas que he escrito ha sido junto a José Gaviria, así que llegamos al estudio, nos tomamos un café y empezamos a habar de la vida, de cómo nos va, de lo nuevo, de lo que está pasando, y de ahí van surgiendo algunas ideas. A veces, también, tenemos claro que historia queremos contar, como en esta ocasión con “109 Funk”, que queríamos contar algo alrededor de este género.

¿Esta canción está inspirada en algún suceso personal?

Lo está, la creamos a principios del año pasado y estaba pasando por un momento de amor, odio, confusión, así que quería hacer una canción con esta temática porque todas mis canciones son sobre amor.

Recuerdo que una semana antes de grabar “109 Funk”, me desperté una noche a las 4:00 a.m. con una melodía, me gustaba mucho, así que la anoté y la llevé al estudio, de ahí sale un poco lo que es este tema.

¿Qué hay sobre el vídeo musical?

Lo creamos en conjunto con la directora, teníamos claro que era lo que queríamos para esta canción y quería hacer de cierta manera un homenaje a las divas de los 2000, como Nelly Furtado y su video “Say it right”, el cual también tiene un fondo blanco que quería en “109 Funk”.

También tenía claro que quería un disco de DVD gigante en el video, y fue algo bastante difícil de conseguir, buscamos en muchos lugares hasta que dimos con la persona que se le quiso medir al reto.

¿Cuál canción es su predilecta entre las que ha escrito?

Seré sincera, “Adrenalina” es mi favorita y siempre lo será, tal vez porque fue mi primer sencillo y significó dar ese gran primer salto en mi carrera. Luego, iría “109 Funk”, porque siento que es un tema que emana quien soy como artista, además de hacerme salir de mi zona de comfort del pop y aventurarme por el funk.

¿”109 Funk” será parte de un próximo primer álbum o EP?

La idea de sacar un álbum me ha hecho ojitos desde el día uno que comencé con mi carrera, pero después de sacar siete sencillos he decidido que mi primer disco debe tener un concepto claro, así que con estos temas, y otros tanto que tengo y cuentan con video, me gustaría publicarlos en un mixtape. Cuando cuente con más madurez musical, si podría empezar a pensar en un álbum.