U2 en Colombia: la banda llegó a La Guajira para grabar un video musical

Bono, The Edge y Adam Clayton presuntamente habrían compartido con la población y otorgado ayudas y regalos a la comunidad indígena que habita la zona. Foto: Getty Images - Kevin Winter

Colombia fue elegida como escenario para la grabación de un video de la banda de rock originaria de Irlanda “U2″. Aunque aún se sabe poco de cuándo se publicará el video o de qué trata, en fotos se evidenció cómo la agrupación hizo presencia en Alta Guajira.

Aunque Bono, The Edge y Adam Clayton, 3 de los 4 integrantes de U2, estuvieron hace ya dos semanas en Colombia, apenas este lunes 23 de enero se conoció la noticia. Todo responde a que su llegada se manejó con mucha discreción.

De acuerdo con declaraciones de José Sierra, secretario de Turismo de La Guajira, para Caracol Radio: “El tema de su llegada fue manejado con mucha reserva porque eso fue lo que pidieron. Se desarrolló un proceso muy confidencial para poder respetar el desarrollo de las grabaciones”.

Al parecer, los integrantes de la agrupación habrían pasado dos días en La Guajira, mientras que el equipo de producción estuvo presente casi tres semanas para adelantar labores y reconocer el territorio. Adicionalmente, habrían trabajado con talento local.

Pese a que U2 no se ha pronunciado al respecto, se cree que la llegada de los artistas a Colombia responde a la grabación de un video musical para un próximo tour o el cercano lanzamiento del álbum “Songs of Surrender”.

De otro lado, el medio radial aseguró que Bono, The Edge y Adam Clayton compartieron con la comunidad y otorgaron ayudas y regalos a la comunidad indígena que habita la zona.

🚨 Primicia Rock a Domicilio: #U2 estuvo este semana en el desierto de la Guajira en Colombia grabando apartes de un video que se lanzará en próximos días. En la foto comiendo con todos el equipo de producción. #Bono #TheEdge y #AdamClayton . pic.twitter.com/kqV5z8Ww5I — Alberto Marchena Jr. (@marchenajr) January 22, 2023

Desde 2017, la banda de rock no se presenta en los escenarios colombianos. Ese año, el estadio Nemesio Camacho El Campín, tuvo lugar un concierto con motivo de su gira conmemorativa “The Joshua Tree” con la cual festejaron sus 30 años.

De otro lado, el 17 de marzo, U2 lanzará Songs Of Surrender, una colección de 40 canciones originales, regrabadas y re-imaginadas durante los últimos dos años. El álbum incluirá canciones como “With Or Without You”, “One”, “Beautiful Day”, “Sunday Bloody Sunday” e “Invisible”.