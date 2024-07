Paul McCartney vuelve a Colombia: se presentará en Bogotá el 1 de noviembre

El cantautor de 82 años regresará a Colombia por segunda vez. Foto: Agencia AFP

El cantante británico Paul McCartney, exmiembro de la mítica banda The Beatles, volverá a presentarse en Colombia después de 12 años de su primera y única vez hasta el momento. El artista pasará por Bogotá durante su gira “Got Back”.

El estadio El Campín de la capital colombiana será testigo del regreso del músico inglés el próximo 1 de noviembre. “Con canciones como “Hey Jude”, “Live and Let Die”, “Band on the Run”, “Let It Be” y muchas más, la experiencia en vivo de Paul McCartney es todo lo que cualquier amante de la música podría desear en un espectáculo de rock: horas de los mejores momentos de los últimos 60 años de música, con docenas de canciones de sus catálogos en solitario, con Wings y, por supuesto, The Beatles, que han formado la banda sonora de nuestras vidas”, se lee en un comunicado.

“Paul McCartney lanzó su gira Got Back en 2022, completando 16 grandes shows en Estados Unidos antes de su histórica presentación en el Festival de Glastonbury en junio de 2022, descrita por el periódico británico Times como “el mejor concierto de todos los tiempos”. En 2023, Paul realizó 18 shows más mientras la gira Got Back recorría Australia, México y Brasil”, agregan.

Preventa concierto de Paul McCartney

La preventa para la presentación del cantautor en Bogotá comenzará el miércoles 10 de julio y estará habilitada para clientes de los bancos Aval. Mientras que la venta para los demás medios de pago será desde el viernes 12 de julio. Las entradas estarán en precios que van desde los $139.000 más el servicio.