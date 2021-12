Paula Arenas, una voz de oro | Personajes del año 2021 El Espectador

Paula Arenas.

Con su voz, Paula Arenas ha contado historias que nacen del alma y ha plasmado en sus letras un sinfín de relatos sobre acontecimientos que han marcado su vida. Después de cantar en bares, eventos privados y restaurantes, la bogotana empezó su carrera publicando dos EP de manera independiente entre 2011 y 2012. Gracias a estos trabajos discográficos, el país comenzó a conocer su voz con sencillos como “Lo que el tiempo dejó”, “Sola” y “Un día cualquiera”.

Sin pretensión de llegar a ser una superestrella, Paula Arenas creaba su música y la complementaba con su voz. No tenía un sonido definido… a veces era melancólica en sus letras, a veces alegre; lo que le naciera en el momento. Los caminos de la vida la llevaron a conocer al cantautor y productor Juan Pablo Vega, y gracias a él, ella llegó al reconocido productor Julio Reyes Copello, quien le ofreció firmar contrato con la disquera Art House Records.

A partir de ahí, Paula Arenas empezó a construir una carrera sólida, pasando de ser una artista independiente a una cantante respaldada por uno de los productores más importantes, que ha trabajado con artistas como Marc Anthony, Alejandro Sanz, Pablo Alborán y Nelly Furtado, entre muchos otros. Este paso tan importante en su carrera la llevó a mudarse a Miami, donde empezó a fortalecer su proyecto musical.

El año 2016 fue importante en la carrera de la artista, pues lanzó dos sencillos que la llevaron a ser escuchada no solo en Colombia, sino en otros lugares del mundo como México y Estados unidos. “Nada” y “Ahora soy libre” fueron las canciones que hicieron que la voz de Paula Arenas traspasara fronteras. Su proyecto musical empezó a recibir un gran apoyo por parte de artistas colombianos como Juanes y Fonseca, y sus canciones se escuchaban cada vez más, tanto así, que ese mismo año entró en los listados más importantes de Spotify en Latinoamérica.

Paula Arenas - Nada (Audio)

También ese año, ella fue quien abrió los conciertos de Alejandro Sanz en Bogotá y Medellín, y gracias a la gira del español Sirope Tour, Paula Arenas logró presentarse en escenarios nuevos para ella, en Miami y Nueva York. Haciéndose nuevo público, la artista trabajó en el que sería su tercer sencillo: “Hoy”, y luego de su lanzamiento dio algunos conciertos también en Miami. No había dudas, la carrera de Paula estaba empezando a agarrar vuelo y no había marcha atrás.

En 2017, publicó su primer EP bajo la firma Art House Records (su tercer EP en total), y en ese año obtuvo su primera nominación como Mejor nuevo artista en los Grammy Latinos. Fue un momento muy importante para ella, teniendo en cuenta que había decidido dejarlo todo para irse a Estados Unidos en busca de fortalecer su carrera, y poco más de un año después estaba recibiendo su primera nominación a los premios más importantes de la música latina.

Luego de estar dos años largos con Art House Records, Paula Arenas firmó contrato con Sony Music para producir lo que sería su primer álbum de quince canciones: “Visceral”. Este álbum significó un antes y un después en la carrera de la artista, pues en él quiso plasmar su esencia, sus vivencias y sus sentimientos. “Visceral viene de las vísceras, sale del alma, de lo profundo de mí. Soy una mujer sumamente apasionada, sensible y no podría haber escogido otro mejor nombre, porque es autobiográfico y son cosas que me han pasado”, confesó Paula a El Espectador en una entrevista realizada en 2019.

Visceral fue nominado a los Latin Grammy en 2019 en las categorías Álbum del año y Mejor álbum vocal de pop tradicional, y su canción “Buena para nada” fue nominada a Mejor canción pop. Fue un buen año musicalmente hablando para Paula, quien antes de la pandemia realizó un concierto en el Movistar Arena de Bogotá, agotando la boletería y siendo todo un éxito.

Por la gran acogida del álbum y su música en general, fue seleccionada en 2020 para representar a Colombia en el Festival de la Canción de Viña del Mar. Luego llegó la pandemia, y con ella un sinfín de emociones y sentimientos para Paula Arenas. Su primer hijo, León, venía en camino y aprovechó cada segundo con él.

Gracias a este tiempo de confinamiento acompañada de su bebé y su esposo, lanzó “León”, un sencillo que hace parte de su EP Mis amores, dedicado a su hijo, pero además es un himno para el baby boom que surgió tras el confinamiento y de todos los bebés pandemials que nacieron tan fuertes como unos leones y llegaron a cambiar la vida de cada familia; de ahí nace #MiBebeEsUnLeon, una iniciativa que se convirtió en tendencia entre las madres que compartían imágenes de sus hijos, acompañadas de la canción de la artista.

León - Video Oficial

En 2021, la artista fue la mujer colombiana con más nominaciones a los Latin Grammy en las categorías Grabación del año y Canción del año por su sencillo “A tu lado” y “Álbum del año” y Mejor álbum vocal pop tradicional por su EP Mis amores.

Finalmente, la artista ha logrado sacar su proyecto musical adelante y es una de las cantantes más importantes del país, siendo la mujer más nominada a los premios Grammy Latino de este año. Su voz, sin duda, seguirá contando historias viscerales nacidas del alma a través de su música.