¿Quién es Paula Arenas? La mujer colombiana más nominada a los Grammy Latinos 2021

Paula Arenas pasó años cantando en bares, restaurantes y eventos privados de su natal Bogotá. Cada dinero ganado en las presentaciones lo utilizó para grabar su música. Un día de suerte el productor Julio Reyes Copello (ha compuesto y producido música para Marc Anthony, Ricky Martin, Alejandro Sanz, Jennifer Lopez, Kanny García, Laura Pausini, y Diego Torres, entre otros), le dijo que había que radicarse en Miami si quería internacionalizar su carrera y así lo hizo. Luego de 7 años de tocar muchas puertas y trabajar de su mano, consigue 4 nominaciones en los Grammy Latinos 2021: “Canción del Año”, Álbum del Año”, “Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional” y “Grabación del Año”.

Creía que era una broma que como artista independiente y en un álbum tan personal, consiguiera entrar en la prestigiosa lista de nominados. Sabe que la pelea está dura pero la felicidad no es menor de asistir el próximo 18 de noviembre a Las Vegas, en donde será la gala de los Grammy Latinos este año. Confesó para Cromos que piensa decir en su discurso si gana, su posición en la pelea de J Balvin y Residente y de lo que viene, porque Paula Arenas no deja de hacer música.

¿Qué estabas haciendo en el momento en que te enteras de las 4 nominaciones de los Latin Grammy?

Estaba bañando a mi hijo León. Yo sabía que estaban por anunciar las nominaciones pero no quería estar muy pendiente del tema. De repente, me llama María Elisa Ayerbe, que es una de las productoras del disco y me dice que nos nominaron como Álbum del Año. No lo podía creer. Pensé que era una broma. Luego me dice que eran cuatro y en las categorías más importantes. Entonces llamé a mi esposo, a mi mánager y a todo el equipo para darles las gracias. Jamás nos imaginamos que un álbum tan personal, hecho con las uñas y en tiempos de pandemia, iba a tener este reconocimiento. Esta es una industria que no suele apoyar tanto a los artistas independientes. Yo no estoy con disquera y que logre estas nominaciones, es algo de otro planeta.

¿Cómo se sintió ese regreso a la música después de convertirte en mamá?

Yo tuve depresión postparto. Pasé por un momento complicado y una vez más la música me salvó. Tenía que empezar a escribir, a sacar eso que llevaba adentro y a eso le escribí. Pero no solo es lo que significa hacerlo después de ser mamá, sino de una pandemia y de una serie de tragedias personales: mi papá sufrió un derrame cerebral apenas nació mi bebé y mi hermano se enfermó. Es totalmente distinto, porque ya soy mamá, aprendí a ver un nuevo color. Es verdad cuando dicen que no hay amor más grande que el que se siente por un hijo. Todo pasa a un segundo plano porque ya soy mamá.

¿Qué piensas de la pelea entre J Balvin y Residente por las nominaciones en los Grammy Latinos?

Me parece que ha sido demasiado ofensivo. No estoy de acuerdo con lo que dijo Balvin, en lo absoluto. Creo que le faltó humildad. Boicotear un evento que le está dando importancia a las otras músicas que existen, es irrespetuoso. Cuál es la necesidad. Él ya tiene todos los números que quiere y los premios. A mí personalmente me encanta su música, me la disfruto, pero no veo la necesidad de hacer el boicot. No hay que ir tan lejos y llevar el odio a ese punto. Debido a esta discusión se le está quitando la atención a lo verdaderamente importante, que son los nominados.

¿De dónde nace ese gusto por hacer música?

De Café con aroma de mujer. Me influenció completamente. En mi familia no hay músicos. La conexión con la música viene de mí. Yo canto con la pasión de las novelas y esa misma pasión está en mis letras. Debo agradecer siempre a mis padres porque cuando llegó la hora de escoger una carrera, me pidieron que le diera un chance a la música y yo, que era muy insegura, no creía que eso fuera posible, pero ellos me apoyaron e insistieron. Durante muchos años canté en bares, restaurantes, eventos privados y me fui haciendo un nicho y el dinero que recibía lo iba ahorrando, lo usaba para producir las canciones. En ese tiempo llegó el productor Julio Reyes Copello a mi vida y decidió apostar por mi carrera y esa es la razón por la que estoy en Miami.

¿Qué hiciste durante el tiempo de pandemia?

La primera parte estuve embarazada, así que lo que hice fue cocinar, comer y engordar. Me subí 30 kilos pero ya los bajé, y claro estar en un tiempo en exclusivo para León, que era lo que quería. Desde finales de 2020 estoy dedicada a sacar nueva música. Este álbum fue un paréntesis y está dedicado a mi familia completamente.

¿Qué vas a decir si ganas en los Grammy?

Debería escribir algo pero no lo he hecho porque me sugestiono para ganar. La veo dura la verdad. Creo que lo que voy a hacer es no pensar en ganar, sino gozármelo. Me voy a dejar sorprender. Igual, desde los 5 años, tengo un discurso preparado de reina (risas). Somos mujeres y esta industria nunca ha sido muy favorable con nosotras. La cosa está cambiando y estoy muy alegre por eso.

