Paulina Rubio lanzará "Deseo", su primer disco tras siete años

- EFE

La producción incluirá temas inéditos hasta la fecha, así como otras canciones que la cantante ha ido lanzando en los últimos meses, como "Mi nuevo vicio", "Me quema" y "Desire (Me tienes loquita)", informó hoy Universal Music en un comunicado.



Con "Deseo", la mexicana romperá el silencio discográfico que guarda desde "Brava", disco lanzado en 2011 y que incluyó temas como "Me gustas tanto".



En la portada del nuevo trabajo, la "chica dorada" aparece sentada sosteniendo una guitarra. Encima de la imagen, se superpone el nombre del disco, escrito en trazos rojos de pintura.





El 7 de septiembre se lanzará "Suave y sutil", compuesto por el integrante de La Oreja de Van Gogh Xavi San Martín.



Asimismo, en los próximos días se dará a conocer el videoclip, rodado en Los Ángeles, el cual, según avanza Universal, "representa el empoderamiento femenino en una estética victoriana".



La intérprete de éxitos como "Ni una sola palabra" o "Baila Casanova" presentó el pasado mayo el reguetón "Desire" junto con el cantante venezolano Nacho, y avanzó que en su nuevo disco las baladas serán minoría y seguirá explorando los ritmos bailables que han marcado su trayectoria.



En los últimos años, además de realizar su gira Pau Rubio Tour, la cantante de 47 años ha participado en programas televisivos como La Voz Kids y XFactor, en Estados Unidos, y en La Voz México.