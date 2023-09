Peso Pluma pospone conciertos en Estados Unidos tras amenazas

El artista mexicano es conocido por su canción "Ella baila sola". Foto: MTV

El cantante mexicano de corridos tumbados Peso Pluma pospuso varios conciertos que tenía programados en Estados Unidos. Por el momento, el artista no se ha referido a la razón de los cambios en su agenda, pero hay indicios de que se trata de las recientes amenazas de muerte que recibió. El pasado 12 de septiembre aparecieron cuatro letreros firmados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en los cuales amenazan al músico.

Los letreros aseguran que si el artista se presenta en Tijuana, el próximo 14 de octubre, como tenía programado, sería su último concierto. “A mí me corresponde proteger a la ciudadanía tijuanense y por lo mismo en los próximos días vamos a determinar si se lleva a cabo el concierto o no”, le dijo la alcaldesa de la ciudad mexicana Montserrat Caballero a AFP.

Por el momento, el concierto en Tijuana no ha sido cancelado, ni reprogramado. Ticketmaster y Live Nation le dijeron a The New York Times que los conciertos del mexicano del jueves 14 al domingo 17 de septiembre, en las ciudades estadounidenses de Milwaukee, Chicago, Indianápolis y Birmingham, habían sido pospuestos.

“El concierto de Peso Pluma, originalmente programado para el 14 de septiembre, ha sido reprogramado para el sábado 4 de noviembre. Todos los boletos comprados previamente serán aceptados para la nueva fecha”, escribió la cuenta oficial del estadio de Milwaukee.

Esta sería la segunda vez que una presentación del artista en Tijuana encuentra problemas de seguridad. El pasado mes de marzo, el mexicano tenía programado presentarse en el Estadio Chevron, junto con Eden Muñoz, Roberto Tapia y El Fantasma. Sin embargo, un mes antes del concierto, la organización canceló el evento, debido a “inseguridad y amenazas hacia otros eventos”.

