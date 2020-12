El sencillo “Mas de la una”, rodado en Medellín, hace parte de la antesala del tercer álbum de estudio del grupo Piso 21, cuyo lanzamiento se llevará a cabo en 2021.

Después de cuatro años, Piso 21 se vuelve a unir con Maluma para llevar a los amantes del reguetón una nueva colaboración musical. Se trata del sencillo Más de la una, que fue rodado en Medellín, durante la pandemia. La canción fue lanzada al mercado el jueves 3 de diciembre de este año y ya cuenta con más de nueve millones de reproducciones.

“Estábamos pensando si hacer Más de la una solos o si mostrarle a Maluma para hacer una colaboración. Había un poco de incredulidad porque decían que Maluma estaba muy ocupado. Para sorpresa nuestra, le gustó tanto que quiso grabarla este mismo año”, cuenta el Profe de Piso 21.

No es la primera vez que Pablo, el Profe, Lorduy y Dim trabajan junto a Maluma. En diciembre de 2016 presentaron el remix de Me llamas, canción que a la fecha tiene más de 690 millones de reproducciones en YouTube. “Esta canción es una mezcla de pop romántico y reguetón. Tiene un sonido más evolucionado. Siempre que uno va a sacar un tema tiene que innovar o cambiar algo. La tarea era mostrar la versatilidad de Piso 21”, asegura Lorduy, vocalista de la banda.

Más de la una hace parte de la antesala de lo que será el tercer álbum del grupo, El amor en los tiempos del perreo. El trabajo discográfico lo mostrarán durante el primer trimestre de 2021. “Eso es lo que somos, unos embajadores del amor en los tiempos del reguetón”. El disco tendrá canciones del repertorio pasado, como Mami, con Black Eyed Peas, y Olvidarme de ella, con Christian Nodal. (Le recomendamos: Piso 21 y Maluma se vuelven a unir para presentar “Más de la una”).

La producción de Más de la una estuvo a cargo de Sky Rompiendo y Taiko, quienes conocen los estilos tanto de Maluma como de Piso 21, logrando que cada uno lo mantuviera. Lo que deja como resultado una delgada línea entre lo romántico y lo urbano; sin embargo, el nuevo sencillo marca lo que será la evolución artística del grupo.

El colectivo ha tenido siempre un estilo muy marcado, aunque comenzó con ritmos románticos, también se abrieron a la posibilidad de incluir reguetón. “Pensamos que era una buena opción de acoplarnos a lo que también le gusta a la gente. Pensamos en lo comercial y en qué puede hacer bailar y dedicar al mismo tiempo”, cuenta el Profe.

Lo más importante para cada uno de los integrantes es hacer música con sentido, sin encasillarse en un solo género. No estamos encasillados en un solo género, nos podemos montar en pop en una bachata o un bolero. Lo importante es que nosotros nos sintamos cómodos y que la letra deje un mensaje. Además que sea música de calidad, pues no porque sea urbano se tiene que perder eso”, agrega Lorduy, el integrante más nuevo de la agrupación.

Además de trabajar con Maluma, también han colaborado con Manuel Turizo, en Déjala que vuelva; con Paulo Londra sacaron Te amo; y con Mike Towers hicieron la canción Una vida para recordar; entre otros artistas que les han permitido crecer en la industria musical. El reconocimiento internacional de Piso 21 se hizo más fuerte con la canción Me llamas, que hizo parte de la banda sonora de la serie colombiana La ley del corazón.

Piso 21, además de trabajar por conquistar escenarios en la música, también se han mostrado en contra de situaciones negativas del país, como las muertes de líderes sociales y los desastres naturales. “Nosotros como artistas tenemos una responsabilidad enorme. Aunque somos un grupo de música y no un partido político, tenemos voz y voto. Si hay una catástrofe podemos llevar a la gente a que done y apoye. No aceptamos cosas como el maltrato a la mujer. Nuestras plataformas, aparte de mostrar el estilo de vida y la música, sirven para la gente vulnerable, que siente que nadie los escucha”, asegura el Profe.

Lorduy y el Profe manifiestan que están destinados a estar juntos, por la capacidad que tienen para entenderse desde 2011, cuando se iniciaron en la industria musical. Asimismo, la hermandad a la hora de tomar decisiones ha sido clave para lograr cosas. Quizá puede ser un poco difícil poner de acuerdo a cuatro personas, pero los cuatro integrantes se sintonizan a la hora de establecer qué canción interpreta cada cual, cómo van a hacer los coros, los instrumentos y cómo van a salir en el escenario.

Durante la pandemia, la virtualidad fue clave para seguir unidos en torno al proyecto musical. “Nos mandamos las ideas; Dim, que sabe más de producción, nos ayudaba en la percusión para ver qué salía; y Pablo rapeaba. Intentábamos sincronizar las ideas por Zoom”, cuenta el Profe. En medio del confinamiento también sacaron Guardar distancia, canción que el público relacionó con el COVID, a pesar de que trataba de una relación en la que había que tomar distancia. (Le puede interesar: Maluma, artista).

Con “Más de la una”, Piso 21 cierra este 2020; sin embargo, eso solo fue un adelanto de lo que será el lanzamiento del tercer álbum: El amor en los tiempos del perreo. “El nuevo álbum tiene demasiada versatilidad. Hay algunas colaboraciones muy interesantes. Por orden del equipo de trabajo no puedo contar más detalles”, concluye Lorduy.