Pixies anuncia la fecha de lanzamiento de “Doggerel”, su nuevo álbum

Pixies presentará su nuevo álbum "Doggerel" en formatos digitales, vinilos y un cassette y CD edición de lujo. Foto: Cortesía: Tom Oxley

Los Pixies lanzarán su octavo álbum de estudio “Doggerel” el 30 de septiembre a través de la compañía discográfica, BMG. El disco contiene su sencillo principal “There’s a moon on”.

“Doggerel” es un disco de folk, pop de salón y rock, perseguido por los fantasmas de los asuntos y las indulgencias, enloquecido por las fuerzas cósmicas e imaginando una vida futura digital donde ningún dios ha proporcionado una.

El guitarrista Joey Santiago comenta: “Esta vez hemos crecido. Ya no tenemos canciones de menos de dos minutos. Tenemos pequeños descansos, arreglos más convencionales, pero aun así nuestros giros están ahí”.

PIXIES - There's A Moon On (Official Lyric Video)

El vocalista/guitarrista Black Francis agrega: “Estamos tratando de hacer cosas que sean muy grandes, audaces y orquestadas. Las cosas punky, me gusta mucho tocarlas, pero no puedes crear eso artificialmente. Hay otra manera de hacer esto, hay otras cosas que podemos hacer con esta energía extra especial que estamos encontrando”.

El nuevo sencillo del álbum, “There’s a moon on”, encaja en el espacio entre los prototipos de guitarras chillonas de Pixies y el clasicismo del rock.

Dentro de los temas que se puede encontrar en el álbum estarán: “Haunted house”, una balada pop con sabor a los años 50; el inquietante rock del desierto de Morricone de “Vault of heaven” y también con una alegre melodía de folk-rock en “Pagan man”.

La agrupación canta sobre el surrealismo en “Nomatterday” y el poder de The Who en “Dregs of the wine”, que seguramente será la primera y última canción de Pixies en nombrar a Van Halen.

En lugar de construir sobre ideas aproximadas en el estudio, Black Francis se presentó a las sesiones con 40 canciones preparadas.

Las sesiones comenzaron a fines de 2021 con el productor Tom Dalgety (Royal Blood, Ghost) trabajando con Francis en Massachusetts, antes de dirigirse a Los Ángeles para terminar las pistas con el resto de la banda.

Santiago contribuyó con sus dos primeros créditos como compositor en de Pixies, con la música de “Dregs of the wine” y la letra de “Doggerel”.

Mientras tanto, las actuaciones del baterista David Lovering y el bajista Paz Lenchantin tienen la energía desinhibida de dos músicos que confiesan sentirse revigorizados por el proceso.

Además de los formatos digitales de transmisión, “Doggerel” también se emitirá en una variedad de configuraciones físicas. Habrá una gama de opciones de vinilo de color plegable: el vinilo rojo estándar, un vinilo amarillo estará disponible exclusivamente en tiendas independientes seleccionadas y un vinilo naranja que solo está disponible en la tienda oficial de Pixies, que también ofrece un casete rojo exclusivo.

Estos formatos se verán complementados con un CD de lujo.

Las fechas de la gira de verano de Pixies en el Reino Unido incluyen grandes espectáculos al aire libre en Manchester, Birmingham y Newcastle, además de un espectáculo en el BST Hyde Park como invitados de Pearl Jam.

A continuación, el tracklist oficial de “Doggerel”: “Nomatterday”, “Vault of heaven”, “Dregs of the wine”, “Haunted house”, “Get simulated”, “The lord has come back today”, “Thunder & lightning”, “There’s a moon on”, “Pagan man”, “Who’s more sorry now?”, “You’re such a sadducee” y cierran con su tema homónimo, “Doggerel”.