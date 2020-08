Majida Issa, Marbelle, Ilona, Yolanda Rayo y Carolina Sabino hablan de la cuarta edición de este evento, ahora en formato digital, que se realizará desde el Teatro ABC, en Bogotá. Las cinco artistas están de acuerdo en que será un concierto para cantar a grito herido.

Hace más de cinco meses que los tiempos de pandemia nos arrebataron de nuestra cotidianidad experiencias tan gratas como los eventos y conciertos que nos llenaban el alma. Todos hemos tenido que acostumbrarnos a la virtualidad, a vivir nuevas experiencias a través de otros formatos, y esto también aplica para los artistas.

Un espectáculo musical que tiene como protagonistas a cinco talentosas y reconocidas mujeres no estaba planeado para hacerse de una forma digital. Sin embargo, su director Juan Carlos Maso y su equipo de trabajo hicieron todo lo que estuvo a su alcance para bridarle al público, a través de la pantalla, una experiencia singular.

Carolina Sabino, Ilona, Marbelle,Yolanda Rayo y Majida Issa serán las estrellas en el Teatro ABC este sábado 8 de agosto en la cuarta edición de Planchando el despecho, un concierto digital completamente en vivo que le apuesta a ir más allá de una transmisión.

No ha sido fácil la preparación de este espectáculo, según Carolina Sabino, porque al principio ella era un poco reacia a la idea de hacer este tipo de cosas de forma digital, incluso confesó que hasta el mes de marzo se enteró de la existencia de la plataforma para reuniones digitales “Zoom”. “no hay de otra, no podemos juntarnos en un teatro, y mucho menos estar cerca del público… por eso Juan Carlos Maso y todo el equipo de trabajo se juntaron para sacar adelante esta idea de la mejor manera posible para lograr un objetivo”, dijo la cantante y actriz.

Planchando el despecho ha tenido un gran éxito desde su primera edición en 2017, cuando las baladas de las épocas de los 60 y hasta los años 90 inundaban de sentimiento a todo el que las escuchaba. Artistas como Yuri, Daniela Romo, Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, Ana Gabriel y muchos más se convierten en máquinas del tiempo, que a través de las voces de estas cinco mujeres, transportan al público años atrás… así lo expresó Ilona, quien fue la última de las cinco en hacer parte de este proyecto. “Me reencontré con una parte de lo que soy al recordar la música con la que crecí, volví a ser niña que escuchaba esas canciones en la radio, y una de las cosas más bonitas es caer en cuenta de que muchas de esas canciones las llevamos en el alma.”

Tanto para el director como para las artistas, hacer esta edición de Planchando el despecho en un formato diferente al convencional fue un reto enorme, desde el principio tuvieron claro que no querían que fuera un evento superficial, al contrario, querían llegar a cada hogar dando lo mejor de cada una, creando una puesta en escena única. Para Marbelle, este concierto es una oportunidad para que el público, desde la comodidad de su casa, pueda tener un contacto directo con las cantantes, y a través de la pantalla se puedan transmitir esas emociones que en conciertos presenciales no se alcanzan a percibir.

“Hemos tenido mucho cuidado armando todo este concierto, porque sabemos que es un momento nuevo, raro, atípico y difícil, y queremos que la experiencia sea inolvidable, que nos acerque, que haga que la gente esté con nosotros en el escenario”, comenta Marbelle, que además ve en esta nueva experiencia una ganancia importante: “vivir una experiencia diferente a través de la música”.

Este concierto contará con seis cámaras que transmitirán todo el concierto en tiempo real… las artistas estarán en un escenario de 360 grados interpretando este repertorio, aunque sin público presencial, y este ha sido uno de los retos más grandes para ellas. Yolanda Rayo dice que se ingenió la manera de imaginar que tiene a su público con ella, para poder sentirse más cómoda emocionalmente: “en estos tiempos he tratado de acomodarme a esta realidad que estamos viviendo, así que me metí en la cabeza que estamos en un gran programa de televisión, en el que le estamos cantando al televidente. Siento que, si no imagino que mi público me escucha de alguna forma, no podría sentirme bien”.

La forma en la que Juan Carlos Maso asignó el repertorio a cada una fue genuina y hábil a la vez, según Carolina Sabino, llevan cuatro años haciéndolo de la misma manera: cada una hace una lista con las canciones que no pueden faltar en Planchando el despecho, luego él, acompañado del director musical Rafael García, designa las canciones que más se acoplen a las vivencias y experiencias de cada una de ellas. “Cuando nos escuchan cantado, realmente estamos expresando con un sentimiento real esas letras que nos identifican, y eso es delicioso”, comenta.

Para las cinco estrellas, este concierto es una manera de rendir homenaje a todos esos artistas que dejaron canciones inolvidables dentro de su repertorio, a una época que marcó para siempre la historia musical, y qué mejor manera de hacerlo que poniendo su esencia dentro de cada canción que interpretarán.

“La única manera de ponerle un sello a una canción es sintiéndola genuinamente, cada una aquí tiene un color de voz que la identifica en el mundo entero, en eso no nos tenemos que esforzar, lo interesante es la interpretación, regalarle algo de uno a la canción que uno está cantando”, comenta Majida Issa, quien destaca también el trabajo en equipo que junto a sus compañeras han logrado sacar adelante.

Esta cuarta edición de Planchando el despecho lleva a cuestas una situación compleja de distanciamiento social, pero esta circunstancia ha hecho que este concierto se reinvente y logre ser mucho más que una simple transmisión, desafiando así a la virtualidad, y todos los riesgos que pueden surgir a raíz de ella. Con todo el mundo sentado en el mismo asiento en primera fila, las cinco artistas nos harán cantar a grito herido los grandes éxitos de la balada, y será, sin duda, una noche inolvidable.