Primavera Sound Bogotá anunció cambios en el cartel y la locación: ¿Por qué?

Primavera Sound en Bogotá ahora se llamará Road to Primavera Bogotá. Foto: Primavera Sound

En diciembre de este año, Bogotá se convertiría por primera vez en el escenario del festival español de música contemporánea “Primavera Sound”. Sin embargo, este 17 de octubre, los organizadores del evento emitieron un comunicado en el que anunciaron drásticos cambios en el cartel, la locación y hasta el nombre de este escenario musical.

Ahora el evento se llamará “Road to Primavera” y tendrá un line up mucho más reducido que el anunciado unos meses atrás. De 29 artistas confirmados, solo cinco se presentarán durante los dos días del festival.

El sábado 9 de diciembre se presentarán los Pet Shop Boys y Minyo Cumbiero y el domingo 10 de diciembre llegarán al escenario: The Cure, Slowdive y The Twilight Sad. Las dos jornadas de conciertos se llevarán a cabo en el Movistar Arena, y no en el Parque Simón Bolívar, como se había anunciado en un principio.

“La esencia del festival brotará y se transformará en dos trepidantes días de conciertos que permitirán al público colombiano vivir el retorno de los legendarios The Cure, con su show completo de dos horas y media” y “de los himnos de pop electrónico eternos de Pet Shop Boys, que se presentarán su aclamada gira “Dreamworld- The Greatest Hills Live”, señalaron los organizadores.

De acuerdo con Primavera Sound, la razón de estos cambios en el formato del festival, que aterrizaría por primera vez en Bogotá, se debe al “periodo de inestabilidad que atraviesa ahora mismo Colombia”. Sin embargo, aseguran que “la nueva experiencia seguirá siendo de lujo y de nivel internacional”.

Por su parte, la banda británica The Cure se pronunció sobre lo sucedido y confirmaron los cambios de su concierto en Colombia. “Debido a circunstancias fuera de nuestro control, el show de The Cure en Primavera Sound Bogotá el domingo 10 de diciembre ahora se llevará a cabo en el Movistar Arena con @slowdiveband y @thetwilightsad como soporte. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar”, escribieron en su cuenta de X.

Primavera Sound Bogotá: Devolución de entradas

Aquellas personas que ya no quieran asistir al evento podrán reclamar el dinero de las entradas. Según información oficial, TuBoleta realizará la devolución a partir de hoy, 18 de octubre, incluido el servicio. Esto aplica para las compras realizadas en la página de la empresa, en puntos físicos, call center y por medio de la aplicación Addi.

De igual manera, aplica si usted ya completó su alcancía a través de Armatuvaca. De no haberlo hecho, puede solicitar la devolución directamente a Armatuvaca vía correo electrónico (alacancia@armatuvaca.com).

Boletería “Road to Primavera”

Para este nuevo formato del festival habrá tres etapas de venta de boletería:

Pre-venta Movistar: desde las 9:00 a. m. del viernes 20 de octubre hasta las 8:59 a. m. del lunes 23 de octubre.

Pre-venta Bancos Aval: desde las 9:00 a. m del lunes 23 de octubre hasta las 8:59 a. m. del jueves 26 de octubre.

Venta general: inicia el jueves 26 de octubre a las 9:00 a. m.

Aquí los precios de la boletería del concierto del 9 de diciembre:

Aquí los precios de la boletería del concierto del 10 de diciembre:

