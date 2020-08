View this post on Instagram

¡Visita el Teatro Colón sin salir de casa en los recorridos virtuales #ColónTrasEscena!🎭 Disfruta, junto a nuestros guías, de una experiencia interactiva, mientras descubres los detalles y secretos que guarda este escenario. ¡Te esperamos! ⏰Miércoles, 5:00 p.m. y sábados, 3:00 p.m. Boletas 5 mil pesos en @tuboleta. A través de Zoom.