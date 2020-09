View this post on Instagram

Con mucha alegría compartimos la imagen oficial de este año dedicada a la Esperanza. La obra, llamada Klimt, fue creada y donada por la artista plástica colombiana Elsa Zambrano. Zambrano toma la obra de Klimt ligando el concepto del Festival: la esperanza y el amor del austriaco por la música, como lo podemos observar en su pintura La lira, El friso de Beethoven, que en 1902 creó para una exposición en homenaje al músico, en la que participaron artistas del movimiento de la Secesión y que rompió con los paradigmas de las posturas rígidas del arte vienés. No hay que olvidar que de niño su sueño era cantar opera. La artista articula estos conceptos y también toma Los rosales bajo los árboles, pintura realizada en unas vacaciones de verano entre 1904 y 1905 en el que se observa la naturaleza prolífica y el verde esperanzador, este lo combina con su icónica pintura Las tres edades de la mujer, una de las obras más simbólicas, en la que el artista pone de manifiesto las etapas de la mujer, desde el nacimiento hasta la vejez y en la que destaca la figura femenina en un fondo abstracto, realizada en 1905. Zambrano toma de esta pintura la mujer de cabellos dorados abrazando a su bebé, símbolo de la maternidad esperanzadora, de la inocencia y ternura que nos hace ver que la vida continúa y como lo afirmó Julio Cortázar en Rayuela: "Probablemente de todos nuestros sentimientos el único que no es verdaderamente nuestro es la esperanza. La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose.” Elsa Zambrano ha venido trabajando y construyendo mundos por medio de la práctica de coleccionar una serie de objetos, que le permite armar un rompecabezas de asociaciones que operan de forma consciente y son elaborados minuciosamente con cruces conceptuales entre la historia del arte, el espacio, los juguetes, las postales y la lúdica. Toma las postales y los suvenires que venden en los Museos que no son más que reproducciones y que hábilmente la artista coloca en cajas, contenedores que se asocian con salas de exposiciones en una escala pequeña. Abstracto del texto escrito por @mae_ardila para el @festivalmusicasacra #laesperanza #esperanza #hope #festivalmusica