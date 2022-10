“Prohibido”, el sencillo de Pipe Bueno que fusiona tres géneros musicales

“El objetivo de esta canción es juntar tres artistas de géneros muy distintos para romper barreras y llegar a cuatro tipos de públicos muy dominantes en la industria: el público popular, el público vallenato, el público urbano ", comenta Pipe Bueno. Foto: Giorgio Del Vecchio

Pipe Bueno continúa trabajando en su misión por llevar el género popular, y esta vez lo hace de la mano de Silvestre Dangond y Darell, quien se destaca por su particular tono de voz, logrando entregarle al público su nuevo éxito “Prohibido”.Este sencillo nació hace algo más de 4 años cuando el artista se vio involucrado en medio de una relación sin saberlo.

“Estaba en Miami, soltero y conocí a una persona con la que tuvimos nuestro rollo y todo fue tan increíble que yo hasta me quedé pensando en la posibilidad de tenerla de novia ¿por qué no? Al día siguiente nos encontramos por casualidad y yo noté algo raro en su cara. Cuando se me acercó a saludar, porque era evidente que me había visto, me dice: “Ey, hola Pipe, te presento a mi esposo”, yo quedé tan impactado que de ahí me fui directo para el estudio donde Yasmil Marrufo y Mario Cáceres a escribir esa locura de situación que me acababa de pasar. Así nació la canción”, cuenta el cantante.

En vista de ello, el intérprete paisa reflexiona en este tema sobre el efecto de lo prohibido en las relaciones amorosas y el rol de las mujeres que juegan con los sentimientos de los hombres. La canción fue compuesta por Pipe y Silvestre junto a un talentoso equipo de artistas integrado por Mario Cáceres, Yasmil Marrufo, David Valencia y Andrés Castro, quienes se destacan en el ámbito musical por entregarle a la industria grandes éxitos radiales.

“El objetivo de esta canción es juntar tres artistas de géneros muy distintos para romper barreras y llegar a cuatro tipos de públicos muy dominantes en la industria: el público popular, el público vallenato, el público urbano y, sin duda, el público juvenil en general” , afirma Pipe Bueno.

El video que acompaña esta canción fue dirigido por Kath Díaz y grabado en una sola locación a las afueras de Bogotá. En la historia se ve a una mujer capaz de vincularse con los tres artistas al mismo tiempo y seducirlos con su sagaz sensualidad. En medio de un salón hermoso y un contexto muy sobrio se representa “literariamente” la letra del sencillo y cómo también las mujeres son protagonistas en situaciones donde son los hombres quienes se ven afectados emocionalmente por sus parejas o, en este caso, ex parejas.

Por estos días, el artista también celebra el éxito de su sencillo ‘Lo bueno nunca dura’, en compañía del artista colombiano Luis Alfonso, el cual ya alcanza 1,3 millones de reproducciones en Youtube y se mantiene por más de 3 semanas en el puesto N.1 de Monitor Latino.