“Pronto”, el nuevo sencillo de Sarmad y Fabian Ortiz

#Pronto nos volveremos a encontrar, nos volveremos a abrazar sin miedo, pronto. Pronto daré los besos que nos di esa vez, saldré contigo hasta el amanecer, sin miedo pronto. De pronto el mundo se abrirá otra vez, cuando volvamos a creer en la parte buena del ser. Hoy toca quedarse en casa, salir a regar las plantas, viviendo este aislamiento, Es tiempo de crecimiento, se cruzaran las miradas, se sentirá pura gracia, hoy la salida es para dentro, disfruta de este momento… . . Pic @objetivamedia . . #cantos #musica #festivalesmusica #musico #cantautor #cantante #canciones #cantos #paz #amor #globosaerostaticos #figleon @figleon #leonmexico #artistamexicano #artistadepaz #musicomedicina #musicaindependiente #musicoindependiente