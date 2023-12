¿Qué pasó con Yailín y Tekashi 69? Se filtran videos de pelea y arresto

Foto: Instagram Yailin la más viral

Por medio de redes sociales se conoció un video en el que se ve a la cantante dominicana Yailín La más viral, ser arrestada por la Policía de Miami, por presunta agresión física a su pareja, el rapero mexicano Tekashi 6ix9ine, quien compartió la imagen del momento de la aprehensión.

La captura de la artista se da luego de que Tekashi compartiera unas grabaciones en las que se ve a Yailín agredirlo. El productor Santiago Matías, más conocido como “Alofoke”, confirmó la información y señaló que aunque el rapero denunció violencia doméstica, este también habría agredido a la mujer en repetidas ocasiones.

Arresto de Yailín la más viral

“Sucede que la policía arrestó a Yailín, estamos trabajando con abogados para la fianza. Lo que sucede es lo siguiente, ellos ambos se agredían y don Tekashi 69 borró todos los videos del teléfono de Yailín, pero sí tenía videos de ella agrediéndolo a él. Era un tema de pareja, pero él, tigre al fin, borró los videos del celular de Yailín y se quedó con los videos que lo salvaguardaban”, dijo Alofoke en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Si bien Yailín ya fue dejada en libertad tras pagar una fianza, deberá presentarse en la corte. Parte del material que incriminaría a la dominicana fue publicado por su pareja, quien señaló que la artista lo ha amenazado con cuchillo. Sin embargo, ella ha asegurado que también tiene material fílmico en el que quedaría en evidencia que Tekashi 69 la ha violentado físicamente.

“La policía determinó que ella tenía que ser arrestada y lo dejaron suelto a él, pero nada, ella me escribió antes de que la policía se la llevara y me dijo que le había enviado los videos de agresiones de él hacia ella a una persona, que se lo iba a pedir”, manifestó Alofoke, que en días anteriores aseveró que Yailín lo llamó para pedirle ayuda.

Yailín acusa de agresiones a Tekashi 69

En redes sociales también circulan videos en los que se ve a la artista urbana reclamarle a Tekashi 69 por borrar los videos en los que, asegura ella, se le ve golpeándola. Asimismo, Yailín le asevera que su éxito musical es gracias a ella y que deberá asumir las consecuencias de la situación de violencia.

En otra grabación se escucha a la cantante discutir con el rapero por haberle tirado su celular por el inodoro, mientras ella pedía un Uber para irse de la residencia. Por su parte, Alofoke aseguró que se siente tranquilo de que “por lo menos esto se acabó entre ellos dos a nivel público, ya se destapó”.

“Bueno, la policía de Miami que haga sus investigaciones. Ya nosotros cumplimos con la misión de sacarla de ese entorno, de sacarla de ese infierno y de sacarla de ese secuestro psicológico y manipulador. Les estaré informando cuando esté en la calle”.

Andrés Toribio, abogado de Yailín aseguró que están contactando a la Procuraduría General de República Dominicana para que tomen cartas en el asunto.

Tekashi 69 contra Alofoke

Tekashi 6ix9ine, quien fue dejado en libertad luego de permanecer durante una semana en una cárcel de República Dominicana, acusado de agredir a dos de los productores de Yailín, publicó una historia de Instagram en la que dijo que Alofoke no sabía nada de lo que pasa y se estaba aprovechando de la situación.

“Alofoke, Santiago Matías, eres un rastrero y cobarde, todo este tiempo me he quedado en silencio para proteger a Yailín, algo que tú nunca harás, sonidista”. Y agregó “Yailín, necesita ayuda y tú te aprovechaste de eso. Rápido que la pusiste a hablar en vivo llorando, un amigo no hace eso”.

