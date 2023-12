Tiktoker mexicano fue asesinado mientras trasmitía en vivo: esto sucedió

Cities with the most homicides per 100,000 inhabitants in 2022:



1. 🇲🇽 Colima: 181.9

2. 🇲🇽 Zamora: 177.7

3. 🇲🇽 Ciudad Obregón: 138.2

4. 🇲🇽 Zacatecas: 134.6

5. 🇲🇽 Tijuana: 105.1

6. 🇲🇽 Celaya: 99.6

7. 🇲🇽 Uruapan: 78.3

8. 🇺🇸 New Orleans: 70.6

9. 🇲🇽 Juárez: 67.7

10. 🇲🇽 Acapulco:…