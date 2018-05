¿Quién es Childish Gambino, el responsable del éxito "This is America"?

Redacción música

Más de 90 millones de visitas acumula "This is America" video que Childish Gambino lanzó la semana pasada en el programa “Saturday Night Live”.

"This is America", con letras difíciles de interpretar y múltiples referencias, es una denuncia contra el abuso policial en Estados Unidos contra la comunidad afrodescendiente, una crítica al país como tal. Armas, autos, consumismo, racismo y violencia urbana es lo que exhibe este video en el segundo plano mientras en el primero aparece un Gambino que encanta con su baile, su cuerpo y su sonrisa.

El clip fue rodado en un hangar gigante bajo la dirección del japonés Hiro Murai y alterna escenas de fiesta y de escolares que bailan con actos de violencia.

Mientras los más militantes ven una denuncia magistral de la violencia con armas de fuego, otros ven una crítica al sistema penal estadounidense y al abuso policial, una sátira del hiperconsumismo de la sociedad americana, o incluso la mercantilización de la causa de los afroamericanos.

Este artista de 34 años que en realidad se llama Donald Glover, demuestra que reúne todo el talento posible: es actor, escenógrafo, realizador, productor, humorista, rapero, DJ, cantante y músico.

Su carrera comenzó en 2006 junto a Tina Fey en la serie “30 Rock”, a la que se unió como guionista. Su paso en la comedia lo llevó a participar en “Derrick Comedy” y en la serie “Community” entre 2009 y 2014. Mientras tanto, intentaba tener un lugar en el mundo musical, sin mucho éxito.

En el cine participó en “Magic Mike XXL” y comenzó una relación con el universo Marvel interpretando a Aaron Davis en “Spider-Man: Homecoming”.

La popularidad llegó con la comedia “Atlanta”, ganadora del Globo de Oro en 2017 a mejor comedia de televisión y a mejor actor de musical o comedia, premio que quedó en manos de Glover. Así hizo historia al convertirse en el primer afrodescendiente en ganar un Emmy a mejor director de una serie de comedi. (Recordar Emmy 2017: seis momentos que cambian la historia de la televisión).

Luego de tantos años de trabajo, Donald Glover se ha visto recompensado. Tras el Globo de Oro, en 2018 fue invitado a cantar en vivo en los Premios Grammy, ceremonia en la que también ganó a mejor interpretación R&B por “Redbone”.

Donald Glover, con su alter ego Childish Gambino, logró alcanzar el estatus de estrella de la música urbana con su anterior álbum, “Awaken, My Love!”, en el que se adentraba en sonidos cercanos al folk, al R&B y al Soul, dejando de lado los sonidos más actuales. Ese fue su tercer trabajo musical tras “Camp” (2011) y “Because the Internet” (2013).

Ahora sorprende con “This is America”, un tema producido por el propio artista junto con Ludwig Göransson, un habitual en las pistas del cantante californiano. Además, Childish Gambino demuestra su pasión por las nuevas tendencias colaborando con Young Thug, Problem, Blocboy JB, 21 Savage, Big Sean, Smokepurpp, Offset (Migos) y Chance The Rapper. El extenso e ilustre elenco de colaboraciones no hace otra cosa que confirmar la buena relación del artista con la música de Atlanta.

Por su parte, su carrera actoral no va nada mal, pues acabó de estrenar “Han Solo: Una historia de Star Wars”, en la que interpreta a Lando Calrissian. En el 2019 volverá a trabajar con Disney en "The Lion King", pues prestará su voz a Simba.