Rafa Pabón: “Este disco es una oda a la música latinoamericana”

Rafa Pabón es el cocompositor del éxito mundial “Todo de Ti” de Rauw Alejandro, que le otorgó varios premios y una nominación al Latin Grammy en 2021. / Foto: Cortesía: Malabar Sound

¿Cómo llegó usted a la industria musical?

Empecé desde muy pequeño. Antes de cantar fui percusionista y trompetista. Luego entré a teatro y a través de él me desenvolví un poco más en el escenario, eso me sirvió para perder el miedo que le tenía a estar frente a muchas personas, curiosamente todas las obras de teatro que hacía tenían que ver con música y gracias a esto me fui interesando cada vez más. Empecé en SoundCloud, donde pirateaba mis temas para que la gente los escuchara, me di cuenta de que les gustaba lo que hacía y poco a poco fui haciendo más cosas.

¿Por qué le puso “Galería” a su álbum?

Porque va de la mano de un concepto artístico donde cada tema tiene un artista que lo interpreta a través de una pintura y un mural. En Puerto Rico se está haciendo un festival de muralismo donde participan artistas internacionales, y cada uno de ellos tiene un tema del álbum, así que estamos haciendo 12 murales. Galería significa que cada canción tiene su propio universo. Siento que no pude haberle puesto un nombre más adecuado.

Este álbum tiene varias colaboraciones. ¿Cómo fue el proceso de trabajar junto a artistas como Rauw Alejandro o Buika?

Este es un álbum en el que llevo trabajando casi cinco años, fue un proyecto que amé mucho porque casi todas las composiciones las hice yo, y con base en eso se las presenté a cada uno de los artistas. Con Rauw trabajé también en “Todo de ti” y “Desenfocao”, ahora él le aporta su grano de arena a mi disco con “Esperando”. Con Buika fue mágico también, le presenté la canción “Bayamón” en una reunión que tuvimos, la escuchó y le gustó mucho. Esta colaboración es una de las más simbólicas para mí, porque mi familia es muy fan de ella al igual que yo desde que era niño. El tema con Mayito Rivera también fue especial, porque mis papás son muy fanáticos de Los Van Van y él fue uno de los cantantes principales de la agrupación cubana. Tener esas voces que me formaron musicalmente me llena de satisfacción, siento que tengo el disco que siempre soñé.

¿Cuál es su criterio al elegir a un artista para una colaboración?

Este disco es una oda a la música latinoamericana, a la música que me hizo entrar a la música y a todas esas influencias que tuve desde niño. Ese fue el filtro para escoger a cada artista. En el caso de Rauw, él es mi colega desde niño, empezamos juntos y los primeros temas que tuvieron éxito fueron de ambos, así que era una colaboración que mucha gente estaba esperando.

¿Cómo encontró el sonido que quería para su música?

Creo que mis influencias y mi crianza me hicieron valorar la magia de la música en vivo, que las producciones tengan buena instrumentación, las composiciones, etc. Soy fanático de Juan Luis Guerra, Rubén Blades, Calle 13, y ellos son artistas que me inculcaron componer letras reales. Aprendí mucho de ellos.

¿Cuál es su favorita de las 13 canciones de “Galería”?

Cada canción del álbum es muy importante para mí, pero sin duda el tema con Buika me llena mucho; poder colaborar con esta gran artista a la que respeto muchísimo es un gran privilegio sabiendo que no colabora con cualquiera. Que me diera la oportunidad de trabajar con ella fue todo un honor. Creo que fue muy simbólico poder compartir con ella, conocerla, hacer el video y toda esa experiencia me la llevo en el corazón.

¿Por qué pasaron tantos años para sacar el disco?

Siento que llegamos al sonido que queríamos gracias al tiempo que nos tomamos. Nunca he visto la música como una competencia, no la hago con prisa ni presión de disqueras, simplemente quise darle un buen proyecto a la gente y hacer música que no tuviera fecha de expiración y que la gente pudiera disfrutar de aquí a 20 o 30 años. Quise hacer un disco que realmente le aportara a la música, el tiempo es muy necesario para eso. Siento que con Galería inicia mi carrera, es como mi tesis en la universidad.

¿Qué proyectos tiene para este año?

Sé que ahora tengo que defender el proyecto, hacer la gira del álbum, que la gente conozca el concepto y sepa que no es simplemente música, este es un proyecto que incluye arte. Este año me dedicaré a eso, y el próximo espero poder sacar otro álbum.