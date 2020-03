Rauw Alejandro, Dalex, Lenny Tavárez y Dímelo Flow estrenan "Elegí"'

Redacción música

El cantante y compositor puertorriqueño Rauw Alejandro se unió con Dalex, Lenny Tavárez Dímelo Flow para lanzar Elegí. (Lea: "No estamos solos", lo nuevo de ComeHere)

"Yo no te elegí

Mi cama fue

¿Quien veo ahí? (¿Quien veo ahí?)

Tú llegaste aquí

No te escogí

Yo te escogí (Oh)".

El video, que mezcla los ritmos del reguetón con los de la electrónica, fue producido por el panameño Dímelo Flow y filmado por Gustavo Camacho.

“En Elegí se juntan tres voces melódicas junto a Dímelo Flow. Esta canción está destinada a ser un éxito, me gusta mucho cómo se siente la esencia del R&B fusionado con el reguetón", dijo Rauw Alejandro. (Puede leer: Esteman estrenó "Hasta que tú me quieras")

"¿Y ahora como olvido esa bellaquera?

Frenta al espejo pa' que te viera

Una honza de Crispy la noche entera

No eres la oficial pero tampoco cualquiera mami, ieeih".

Alejandro Ocasio Peña, más conocido como Rauw Alejandro, hizo su debut con Punto de equilibrio. Su segundo trabajo discográfico, Trapcake Vol. 1, lo posicionó como una promesa en el género urbano.

Pa' tu casa (feat Kevin Roldán y Khea), Luz apaga (feat Ozuna, Lunay y Lyanno), Que le dé (feat Nicky Jam), Detective, Una noche (feat Wisin), Fantasías (feat Farruko), Mis días sin ti (feat Bryant Myers) y Contando lunea (feat Don Patricio y Anitta) son algunas de sus canciones más escuchadas.