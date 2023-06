Conozca a los 16 finalistas de la final nacional de la Red Bull Batalla

Carpediem y Vallest durante la Red Bull Batalla nacional en Bogotá 2022. Foto: KEVIN MOLANO PH

En Colombia, el hip hop ha sido sinónimo de resistencia, contracultura y sinceridad, pero también de transformación social a través papel y lápiz, latas de aerosol, baile y creación musical. Desde hace más de tres décadas esta manifestación cultural ha sido una salida para miles de jóvenes de decenas de barrios de ciudades como Bogotá, Cali o Medellín, donde será la próxima cita de honor de la Red Bull Batalla.

La capital de Antioquia vivirá el sábado 1 de julio una batalla emocionante con 16 de los mejores MCs del país en el Coliseo Iván de Bedout. El ganador se llevará el título al mejor MC de Colombia de 2023 y representará al país en la Red Bull Batalla Internacional que se disputará en Bogotá a final de año, en lo que será la mayor competencia de rap improvisado en español del mundo.

“El mundo del freestyle puso sus ojos en Colombia. Eso es clave para personas como yo, que venimos desde hace muchos años en pro de que el freestyle genere unas mejores condiciones de vida para los nuestros y la escena en general. Es muy importante todo lo que está pasando porque cada vez hay más personajes colombianos activos. Esto también es una posibilidad de decirle a los chicos que sueñan con esto que salgan y lo hagan realidad, porque se hace camino al andar”, aseguró Nazo, host de Red Bull para El Espectador.

El evento tendrá como jurados a Elevn, Skone y Kim MC, pero también contará con las instrumentales de J-Beat. “El talento es Colombia es inmenso. No solo con los grandes exponentes, sino con una cultura muy grande. Yo me desvié por el tema de las batallas porque me enamoré de esta dinámica, pero en el país ya hacemos beats de exportación. ¿De los nuevos quién viene fuerte? Lit Ignis, Tini y Fat N. Esta nueva generación de freestylers viene muy dura porque ellos vienen con muchas ganas y sé que van a llegar muy lejos. Mi consejo para los nuevo beatmakers es la autenticidad porque es lo que hace que un productor tenga buenos resultados dentro de la música”, aseguró el beatmaker.

A continuación, conozca a los 16 finalistas que se enfrentarán por el título de la Red Bull Batalla 2023:

Carpediem

William Daniel Martín Martínez, conocido como Carpediem, tiene 29 años, es un MC y freestyler colombiano de Bogotá, Colombia.

Ha participado 5 veces en Red Bull Batalla Colombia en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y próximamente en la Final Nacional del 2023.

Ha quedado campeón dos veces en Red Bull Batalla Colombia 2019 y 2022. También ha sido campeón Supremacía MC Colombia 2019 y Sangre Inca Colombia 2019.

Valles-T

Juan Camilo Ballesteros Bermúdez, más conocido como Valles-T, tiene 26 años, es un MC y freestyler colombiano de Cartago, Valle del Cauca.

Ha sido bicampeón nacional de Red Bull Batalla Colombia 2016 - 2018 y campeón FMS Colombia, tercer puesto y subcampeón internacional de Red Bull Batalla de Los Gallos en el año 2019.

Ha participado 5 veces en Red Bull Batalla Internacional en 2016, 2018, 2019 y 2020. Y ha participado 6 veces en Red Bull Batalla Colombia 2012, 2013, 2016, 2017, 2019, 2020 y próximamente en la Final Nacional 2023.

Mega

Juan Vives, más conocido como Mega, nació en Barrancabermeja, Santander, es uno de los freestyler que lleva años de experiencia desde 2017.

Ha participado en varios torneos de freestyle colombiano, lleva 7 años en los escenarios de Colombia. También ha participado en Red Bull Batalla Colombia 2017 y 2022.

Otras competencias en las que ha participado es la BDM Colombia 2017 y 2018. Sus mayores logros fueron haber ganado la Fog Puyo Internacional Ecuador 2023 y torneos nacionales como la CDBX Nacional 2020 y Red Bull Batalla Medellín Regional 2022.

TeoNoventa

Mateo Benítez Castillo, más conocido como TeoNoventa, tiene 23 años, es un freestyler de Bogotá con recorrido desde el 2018 en el mundo de las batallas.

Lleva 6 años haciendo música a la par de que compite, ha sido campeón regional de los 38 que no juegan, subcampeón de Supremacía Bogotá 2022 y 2023, Campeón en plaza de la última oportunidad hacia la Internacional de ‘Flava on the Mic’, participante internacional de ‘Flava on the Mic’ 2022 y campeón de múltiples plazas callejeras en Bogotá y en todo el país.

Marithea

Maribel Camilo Gómez, más conocida como Marithea (alias compuesto por Mari, su nombre, y Thea que significa Diosa), tiene 25 años, es una rapera, freestyler y artista que nació en Cali, Valle del Cauca.

Ha sido conocida por ser campeona de Red Bull Batalla Colombia 2021, también en la Internacional de Combatematica.

“Marithea siempre es una dura. La participación de ella es increíble porque cada vez son más las chicas que vienen haciendo freestyle. En Cali, por ejemplo, está la organización de Queen of Freestyle y hacen varias batallas durante el año, pero la más importante en la conmemoración del día de la mujer. El país también tiene exponentes como Pandora, que la rompe durisimo y que no pudo estar este año en Red Bull, pero seguro dará de qué hablar más adelante”, agregó Nazo.

Puppy

Juan Camilo Rengifo, más conocido como Big Puppy es un freestyler que nació en Cali, Valle del Cauca. Lleva 4 años en los escenarios de Colombia.

Ha participado en varios torneos de plazas en la escena de Cali, ganando experiencia como Red Bull Batalla Colombia 2022 y próximamente en la Final Nacional 2023.

Sus logros más destacados son haber ganado 5 nacionales en Perro Come Perro 2021 y 2022, también la DIWAY BC 2022, King Clash Nacional 2022 y The King of Freestyle Nacional 3vs3 2022 y algunos torneos plaza en Cali.

Fat N

Alan Cortez, más conocido como Fat N, tiene 17 años, convirtiéndose en el competidor más joven, es un Freestyler de Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Ha sido Campeón nacional BDM Duplas del 2023, Campeón Regional BDM del 2022, Campeón Regional Red Bull Plaza Cali del 2023, tercer lugar Nacional One Take Bogotá del 2023, Campeón Regional Supremacía Bogotá 2023, Sub Campeón Nacional Diway del 2022, Sub Campeón Nacional Kings Clan del 2022, Participante Regional Red Bull Batalla del 2022, Campeón Regional 031 Tuluá del 2021, Campeón Regional Dragones Del freestyle Tebaida del 2021 y Campeón Regional One Take Bogotá 2021.

Filósofo

Gerson Enrique Plata Barrios, más conocido como Filósofo, tiene 24 años, es un rapero, freestyler y artista, nació en Barranquilla, Atlántico.

Es reconocido a nivel nacional como uno de los MC´s más versátiles de Colombia, ha ganado 6 nacionales en su carrera; Campeón Emisarios de Freestyle Nacional 2016, Campeón Nacional de Pangea Colombia en 2018, Campeón de Sobredosis de Freestyle 2019, Campeón de la Final Nacional de Sangre Inca 2020, Campeón de 38 que no se juega nacional 2021 y Campeón de Hip4 Festival Nacional 2021.

Mister Wiiz

Juan Wiiz Makia, más conocido como Mister Wiiz, es uno de los freestyler más conocidos de Cartagena, lleva 3 años como freestyler y ha concursado en torneos de plaza en Cartagena, Bolívar donde ha ganado experiencia.

Su mayor logro es haber ganado la Nacional de LibernoDino Nacional 2022 donde se presentaron diferentes freestylers del país, también ha ganado varios regionales en su ciudad.

Ken Zingle

Kenneth Hernández, más conocido como Ken Zingle, es un joven colombo venezolano. Vive en Bogotá desde hace 6 años y lleva en el mundo del rap 11 años difundiendo un mensaje que busca inspirar y dar soluciones a las problemáticas sociales a través de este arte.

Actualmente es embajador de Rímalo, una iniciativa que surge de la alianza del Programa de Alianzas para la Reconciliación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y ACDI/VOCA, con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, en convenio con Discovery Communications Colombia.

En su carrera ha participado en la FMS Colombia 2023, ha sido Campeón Internacional de La Liga Venom de México y Bicampeón The Survivor 7 to punch en Colombia.

RBN

Rubén Darío Múnera, más conocido como RBN, es un MC y rapero colombiado que nació en Medellín, Antioquia. En 2018 se convirtió en el primer colombiano en ganar un evento internacional en el exterior.

Ha participado 4 veces en Red Bull Batalla Colombia 2018, 2019, 2020, 2022 y próximamente en la Final Nacional del 2023. También participó en la BDM colombia 2017, 2018, 2019 y 2020. Supremacía MC Colombia 2017 y 2019.

Sus mayores logros han sido haber ganado Dragones del Freestyle Internacional 2018 y a nivel Nacional también ha ganado en la BDM Colombia 2017, 2018 y Supremacía MC Colombia 2017.

Airon Punchline

Airon Andrés Lemus Cifuentes, más conocido como Airon Punchline, tiene 27 años, es un rapero y freestyler colombiano que nació en Uramita, Antioquia. Está en la FMS Colombia. Ha participado 7 veces en Red Bull Colombia 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y próximamente en la Final Nacional del 2023.

También participó 3 veces en BDM Colombia 2017, 2019 y 2020. Sus logros son haber sido el primer Campeón Internacional de Colombia, Campeón de la KO Internacional, ganó la Gold Battle Colombia en 2020 y la CDB Legends 2022.

Fue subcampeón de Red Bull Colombia 2021, además ganó su primera liga profesional de Freestyle en 10 fechas KO Federación de Freestyle 2020.

Achrilez

Cristian David Vélez Rangel, más conocido como Achrilez, tiene 22 años, es un freestyler de Urabá, Antioquia. Ha participado en eventos desde batallas callejeras hasta escenarios de eventos nacionales.

De los logros más importantes que ha tenido se destacan: Campeón Regional de BDM 2020 Urabá, Campeón Regional Ferias de el banano de apartadó edición 2021 (evento más importante de Urabá), Campeón De Noveno Round edición puntos de ascenso a la liga K.O (Medellín), Campeón De Central free edición duplas (Medellín), Primer puesto en el concurso de instagram de Red Bull, donde otorgaban un paso VIP como espectador a la final nacional Colombia 2022, Campeón del Festival de improvisación de el municipio de Carepa Antioquia 2019.

A nivel regional ha participado en eventos como: Batalla de Maestros BDM 2019, 2020, 2022, La 38 que no juega 2019, Supremacía mc 2019. Y en eventos nacionales ha participado en BDM Gold batalla de Maestros Colombia 2020 final nacional.

Lit Ignis

Roberto Parra, más conocido como Lit Ignis, tiene 23 años, es un freestyler de Lagunillas, Zulia, Venezuela. Ha sido Campeón regional Código de Barras legends 2022, tercer lugar Nacional de Código de Barras legends 2022, Cuarto lugar Regional Red Bull bogota 2022, Subcampeón nacional ko 2019, Campeón de múltiples plazas alrededor del país, Subcampeón nacional cdb X 2020, estuvo presente en la nacional de Red Bull del 2022 y en 2021 estuvo participando en el gran freestyler en la media torta, ganador del último cupo para competir en la Batalla Nacional Red Bull Colombia 2023.

“Hay personajes nuevos como Lit Ignis, Puppy y Fat N, que son parceros que la vienen rompiendo durisimo y que demostrarán que Colombia tiene nivel para plantarle cara a quien sea”, comentó Nazo.

Chang

Wilman Elias Chang Páez, más conocido como Chang, tiene 27 años, es un freestyler venezolano que lleva 15 años rapeando.

Ha sido Campeón nacional de competencias en México, Colombia y Venezuela, Ganador de Red Bull Venezuela 2019, Subcampeón de FMS Colombia y 4to lugar Red Bull 2022.

Urko

Stiven Granda, mejor conocido Urko MC es uno de los primeros freestylers discapacitados en plena batallas de freestyle. Su primera participación en un Red Bull Colombia 2022 para ser un freestyler profesional.

Boletería

Colombia se está preparando para un gran espectáculo de mucha música, rimas e improvisación en un solo lugar para saltar y escuchar el famoso “3, 2, 1... Tiempo” de la mano de realme, Casio G-Shock y MercadoLibre.

Los amantes de este movimiento, mayores de 16 años, podrán adquirir sus entradas en https://latiquetera.com/evento/red-bull-batalla-final-nacional-2023 y presenciar un espectáculo emocionante junto a los mejores MCs colombianos en el Coliseo Iván de Bedout en los alrededores del estadio Atanasio Girardot de Medellín. Los precios van desde $55.000 hasta los $95.000 pesos.

“Esta final va a estar increíble. Será mi sexta final nacional y creo que será la mejor porque vuelven personajes legendarios. Mucha gente tenía ganas de ver a Marithea, también quieren ver cómo va a reaccionar Carpediem después de esa subida tan brava que tuvo tras la batalla con Gazir y su papel en la Internacional, el público también quiere ver a Valles-T y si tiene la capacidad de ser tricampeón”, sentenció Nazo.

