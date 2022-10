Red Hot Chili Peppers anuncia estreno de su álbum “Return of the Dream Canteen”

Para anunciar el álbum, la banda presentó el sencillo principal “Tippa My Tongue" . Foto: Cortesía

Dando continuidad a un increíble viaje en 2022, destacado por una creatividad desenfrenada, presentaciones inolvidables y una energía compartida incontenible, Red Hot Chili Peppers revelan su segundo álbum de estudio de larga duración del año, Return of the Dream Canteen, que floreció durante las mismas sesiones que dieron lugar al exitoso Unlimited Love— que llegó al #1 del chart de álbumes Billboard 200 en abril.

No solo marcó su segundo #1 en el chart en su carrera, sino que también sigue siendo el álbum de rock más grande del año. Es la primera vez que el grupo lanza dos álbumes consecutivos en el mismo año. Para estas 17 canciones, la banda colaboró con el productor y confidente creativo de toda la vida Rick Rubin.

Juntos, los músicos aprovecharon el poder de su unión una vez más, traduciendo la inspiración comunitaria en explosiones de instrumentación interdimensional, ritmos primitivos y provocaciones líricas reflexivas. Como tal, el LP proyecta caleidoscópicamente el espíritu de estos cuatro individuos en la forma de un colectivo glorioso que es tan vibrante, visceral y vital como siempre.

La banda también obtuvo una nominación a los MTV Europe Music Award por Best Rock y tres nominaciones a los American Music Awards por “Favorite Rock Artist”, “Favorite Rock Album” por Unlimited Love y “Favorite Rock Single” por “Black Summer.” Los AMAs se transmitirán en vivo el 20 de noviembre. Encabezarán Austin City Limits Music Festival en Austin, TX para su show final de 2022 este domingo 16 de octubre.

Después de la gira más grande de su historia hasta la fecha, es su última aparición en vivo este año. Mientras tanto, la gira por estadios continúa en enero de 2023 por Nueva Zelanda y Australia.El mes pasado, prepararon el escenario para Return of the Dream Canteen con “Eddie.”

Más allá de acumular millones de streams, instantáneamente incitó el aplauso de la crítica. The New York Times lo aclamó como “el sonido de una banda en una habitación, todavía empujándose unos a otros,” y Billboard elogió “la línea de guitarra clásicamente serpenteante de John Frusciante y el chasquido de bajo sabroso y jazzístico de Flea.” Mientras tanto, Rolling Stone lo resumió como “himno.”

Para anunciar el álbum, la banda presentó el sencillo principal “Tippa My Tongue” que acaba de alcanzar el #1 en la radio alternativa. ’Return of the Dream Canteen se siente como un guiño a la prosperidad creativa de un desierto psicodélico. Algo sobre nosotros cuatro deambulando por un tiempo y lugar que tenía menos definición de lo normal nos llevó a más música. Seguimos bebiendo. La cantina era generosa. Justo cuando parecía que una base de referencia funky y graciosa podría permanecer inactiva sin una pareja de baile, sus compañeros de canciones aparecían para la fiesta. El enfoque tenaz de John en tratar cada canción como si fuera igual a la siguiente nos ayudó a realizar más canciones de las que algunos podrían saber qué hacer. En un mundo donde el lanzamiento de una sola canción es típico, decidimos lanzar discos dobles consecutivos. Nos sentimos bien al respecto”, dijeron los Red Hot Chili Peppers.