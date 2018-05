Reik recibe múltiples reconocimientos por su canción "Me Niego"

Redacción música

Reik recibe múltiples reconocimientos por su canción "Me Niego"

El pasado jueves, Reik recibió un gran número de reconocimientos debido al éxito mundial que ha tenido “Me Niego” con solo 3 meses de lanzamiento. Su más reciente sencillo ha arrasado con las principales listas de radio a nivel regional y va liderando las listas de las principales plataformas digitales a nivel global. Su video oficial ya suma más de 373 millones de reproducciones.

Los reconocimientos entregados al grupo se dieron por las certificaciones de “Me Niego” en diferentes países y fueron estos:

Doble Platino + Oro (México)

Cuádruple platino (EE.UU.)

Platino (España)

Oro (Argentina)

Oro (Chile)

Oro (Colombia)

Oro (Centroamérica)

Con 14 años de carrera, el grupo ha crecido con su música. Esto se nota en su más reciente producción Des/Amor, de la cual se desprendieron sencillos como “Voy a olvidarte”, “Ya me enteré”, “We only have tonight”, “Qué gano olvidándote” y “Un amor de verdad”. Esta serie de sencillos resultaron ser todo un éxito, colocándose dentro del Top 5 de radio, generando millones de reproducciones y ganando diversas certificaciones:

Platino + Oro por el álbum Des/Amor

Doble Platino por “Voy a Olvidarte”

Diamante + Oro por “Ya Me Enteré”

Doble Platino + Oro por “Qué Gano Olvidándote”.

Oro por “Un Amor de Verdad”

En esta misma entrega le fue otorgado a Reik el botón de oro de YouTube por un millón de suscriptores en su canal oficial entregado por Miguel Alva, Director de Marketing de Google para México, Colombia y Centroamérica, donde a su vez se reconoció a Reik como un artista con fuerte presencia internacional al contar con más de 2,500 millones de reproducciones de su canal.

En medio de esta gran entrega de premios, el grupo anunció la nueva parte de su gira Des/Amor.

Jesús, Julio y Bibi ya están preparando lo que será el show en la Ciudad de México. En el concierto interpretarán éxitos como “Noviembre Sin Ti”, “Creo en Ti”, “Voy a Olvidarte”, “Yo Quisiera” y “Ya Me Enteré”, y cantarán por primera vez “Me Niego” su más reciente éxito en colaboración con Ozuna & Wisin.