Residente regresa a Colombia con su nueva gira en la que referencia a Fito Páez

El rapero puertorriqueño Residente anunció este miércoles su nueva gira, ‘Las Letras Ya No Importan’, homónimo a su nuevo álbum. Este nuevo tour, que pasará por Colombia, arrancará el 14 de septiembre en Barcelona (España) y culminará el 7 de diciembre en San Juan (Puerto Rico).

La gira pasará por el país el próximo 12 de octubre en el Movistar Arena en Bogotá. La vuelta de espectáculos incluirá las ciudades de Madrid, Nueva York, Los Ángeles, Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile, Lima, Bogotá, Quito, Ciudad de México, Tegucigalpa, Ciudad de Guatemala y San Salvador, según detalla un comunicado de prensa enviado por los representantes del artista.

El disco ‘Las Letras Ya No Importan’, el segundo de Residente como artista solista, cuenta con 23 temas y una lista de cantantes invitados. Entre esos están Penélope Cruz, Ricky Martin, Busta Rhymes, Vico C, Big Daddy Kane, Rauw Alejandro, Christian Nodal, Arcángel, Jessie Reyez, Silvia Pérez Cruz, Ibeyi, WOS, Nino Freestyle, Amal Murkus, SFDK y AI2 El Aldeano.

El álbum incluye varios videos musicales que el propio Residente ha dirigido y protagonizado, entre ellos, ‘This Is Not America’, ‘René’, ‘Quiero ser baladista’ con Ricky Martin, ‘Problema Cabrón’ con WOS, ‘Ron En El Piso’ y su más reciente, ‘313′ con Penélope Cruz y Silvia Pérez Cruz. El disco, a su vez, debutó número dos de la lista de Spotify de “Top Albums Debut Global” tras su lanzamiento.

Boletas Residente en Colombia 2024

La venta de las entradas para el concierto en Bogotá se habilitará a través de la página web de Tu Boleta Oficial, desde el 14 marzo únicamente para clientes Movistar, desde el 15 marzo para clientes del Banco Falabella y para el público en general la venta será el 18 de marzo. El valor va desde los 120 mil, incluido servicio, hasta 500 mil pesos.

La referencia de Residente a Fito Páez

El anuncio de la gira lo hizo a través de un video de siete minutos en el que aparece su hija Milo mientras él está sentado solo y pensativo en un bar oscuro. Tras interrogarlo le dice: “estoy cansado, no quiero tocar más, no quiero irme de gira, siento que da lo mismo si estoy o no”. Su hija le pide que cierre los ojos y que piense en el primer momento en el que decide hacer música, mientras suena un piano de fondo.

“Recuerdo cuando me fui a Barcelona y un día me fui a caminar. Me puse los audífonos y estaba escuchando la canción ‘Al lado del camino’ de Fito Páez. Recuerdo que me quité uno de los audífonos para poder escuchar a la gente hablar los diferentes acentos, los idiomas. Para escuchar las calles, los trenes, las discusiones, los besos”, responde Residente y se escucha en el instrumento la melodía de la canción que referenció.

“Eran como las 3:13 de tarde y ese día cuando llegué a la casa me puse a escribir la primera canción de Calle 13. Ese fue el primer día que decidí hacer música”. Finalmente su rostro cambia el talante a causa de los buenos recuerdos, cuando los abre su hija Milo ya no está y quien toca el piano es el mismo Fito Páez.