Ricardo Montaner deja ver su lado más espiritual con un canto de Fe

Con 11 tracks dedicados totalmente a Dios, Montaner presenta el primer álbum de adoración a Dios. En este contó con la participación de su hija Evaluna y Camilo. El disco será presentado el 12 de junio en concierto.

Hace 28 años, Ricardo Montaner le debía a Dios, a su público y a él mismo, un álbum donde dejara ver su espiritualidad y agradecimiento. Aunque tardó un poco, finalmente dedicó la música para el que él considera debe ser los más grandes tributos: Dios. Se trata de “Fe”, un trabajo compuesto por 11 tracks, interpretados por uno de los íconos de la balada. Algunas de las canciones como “Dios así lo quiso”, fue interpretada junto a Juan Luis Guerra y “Amén”, la primera canción en la que canta con toda su familia.

Montaner aseguró: “Siento que debía dedicarle a Dios un álbum completo con el que pudiera exponer lo que siento, expresar esta imperfección de persona que soy”. El disco, que a diferencia de otros que ha compuesto con su guitarra, este salió de forma espontánea y contó con la composición de Camilo y Evaluna y la coproducción de grandes de la música como: Dario Moscatelli, Richi Lopez, Julio Reyes Copello, Yasmil Marrufo y JonTheProduce. En este nuevo lanzamiento brinda la sorpresa una nueva versión de “La gloria de Dios”, que canta Evaluna Montaner acompañada de la Orquesta Sinfónica de Praga.

Si bien, este es el primer disco completamente dedicado a Dios, el artista a lo largo de su carrera ha demostrado sus creencias, al igual que el resto de su familia. Su primera canción de corte religioso fue “La gloria de Dios”, que luego grabó en dueto con su hija y que incluyó en “Viajero frecuente”, su álbum de 2012. Más tarde lanzó “Su luz” en 2014, que hizo parte de “Agradecido”, donde por primera vez incluyó composiciones con sus hijos menores Mau y Ricky.

Desde que Montaner sintió el llamado de Dios, ha tratado de responderle con acciones . “Me gustaba irme a hospitales de niños o fundaciones con mi guitarra y tocarles a ellos. cada vez que entraba a la iglesia no me imaginaba siendo un hijo tan directo de Dios. Fue poco a poco, hasta que me di cuenta que no tenía nada que averiguar, que quería entregarle mi corazón a Jesús”.

Recuerda que cuando sacó “Dios así lo quiso”, en un principio sonaba más a balada, pero luego con los arreglos en posproducción, adquirió tintes de bachata y de caribe, de ahí que pensara en enviarle la propuesta al dominicano, Juan Luis Guerra.

Si algo caracteriza esta propuesta es que cada uno de los tracks es visual, un riesgo nunca antes tomado, pero que es una forma de llegarle a todos los tipos de público. Además del estreno de su disco, Ricardo se prepara para el primer concierto que dará al lado de su familia: Evaluna, Mau y Ricky y Camilo donde todos cantarán sus éxitos por primera y única ocasión para todo el mundo desde los Altos de Chavón el sábado 12 de junio.