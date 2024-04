Ritvales 2024: preventa, boletas y más sobre el evento de electrónica en Medellín

El festival tuvo una asistencia de 30 mil personas en los dos días del 2023. Foto: Ritvales

Ritvales, el festival de música electrónica al aire libre más grande del país, comienza su venta de entradas para la edición 2024 que se celebrará los próximos 2 y 3 de noviembre en el Parque Norte de Medellín. En esta edición, el evento promete una experiencia con escenarios creados de la mano de algunos de los artistas y dj’s más relevantes del planeta.

En la última edición, el festival contó con más de 30 mil asistentes en sus dos jornadas de baile, convirtiéndolo en una de las principales citas del continente. Para la edición 2024, ya se tienen a los primeros djs confirmados y se habilitaron la preventa y venta de boletería.

Preventa Ritavles 2024

Cabe resaltar que los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas y la billetera digital dale!), podrán acceder a la preventa exclusiva facilitándoles a sus clientes el poder pagar con las tarjetas débito y crédito, y recibir beneficios exclusivos, desde el 4 de abril a las 10:00 a.m. hasta el 5 de abril a las 9:59 a.m. a través de la página de Tu Boleta.

Boletas Ritvales 2024

Después de la preventa, inicia la primera etapa, llamada “True Ravers”, que irá desde el viernes 5 de abril a las 10:00 a.m. hasta el sábado 6 de abril a las 9:59 a.m. Luego llegará la etapa final, para el público en general, que va de e sábado 6 de abril a las 10:00 a.m. hasta agotar existencias.

EARLY ENTRANCE (1:00 p.m. a 3:00 p.m.): en preventa tiene un costo de $414 mil, luego en la primera etapa en $508 mil y en la etapa final $638 mil.

ANYTIME (sin horario límite): en preventa tiene un costo de $520 mil, luego en la primera etapa en $650 mil y en la etapa final $803 mil.

VIP (sin horario límite): en preventa tiene un costo de $815 mil, luego en la primera etapa en $992 mil y en la etapa final $1.198.000.

Estas entradas cubren los dos días del evento.