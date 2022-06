Robbie Williams celebra 25 años como solista, anuncia disco y estrena sencillo

XXV’ es la nueva entrega del artista y estará disponible en formato CD (estándar y deluxe), vinilo y casete. Foto: Cortesía

Con innumerables singles de éxito número uno en el mundo y convirtiéndolos en los favoritos de sus fanáticos, Robbie Williams vuelve a escena con la multiplicidad de melodías que conquistaron la industria musical hace un tiempo, a propósito de sus 25 años de carrera artista como solista y que han sido recientemente orquestadas por Jules Buckley, Guy Chambers y Steve Sidwell, y regrabadas con el aclamado Metropole Orkest en los Países Bajos.

“XXV” es la nueva entrega del artista y estará disponible en formato CD (estándar y deluxe), vinilo y casete. Tanto el álbum estándar como el de lujo contarán contarán con “Lost”, una melodía conmovedora que trae inmersos elementos de piano y cuerdas elevadas. Por su parte, el álbum de lujo expondrá tres canciones originales más: ‘Disco Symphony’, ‘More Than This’ y ‘The World And Her Mother’.

Robbie comenzó su carrera en solitario hace 25 años en 1997 con el lanzamiento de su álbum debut “Life Thru A Lens”, y rápidamente se hizo famoso por una combinación de canciones fascinantes, espectáculos en vivo y una personalidad encantadora y divertida que le permitieron ganar miles de fanáticos en todo el mundo. Cabe resaltar que el disco, ocupó el primer lugar en el Reino Unido, durante ese momento. Los sencillos más exitosos de esa entrega, también fueron incluidos esta vez en “XXV” destacándose producciones como “Let Me Entertain You” y el legendario “Angels”, que catapultó a Robbie a la fama internacional como solista y el cual continúa siendo el sencillo más vendido hasta la fecha.

“Estoy muy emocionado de anunciar mi nuevo álbum “XXV”, que celebra muchas de mis canciones favoritas de los últimos 25 años. Cada canción tiene un lugar especial en mi corazón, así que fue una verdadera emoción grabarlas de nuevo con el Metropole Orkest. No puedo esperar a que todos lo escuchen”, afirma Williams.

“XXV” es otro gran hito en la brillante carrera de uno de los artistas más condecorados del mundo. El artista tiene 6 de los 100 álbumes más vendidos en la historia británica, ha vendido 80 millones más en todo el mundo, ha logrado 14 singles número 1 y un récord de 18 reconocimiento en los BRIT Awards, más que cualquier otro artista en la historia de la música.

Robbie también ha recaudado £ 60 millones hasta la fecha para obras de caridad a través de la co fundación “Soccer Aid” para UNICEF, desde 2006. Este mes, también lanzó su primera colección de arte con Ed Godrich: ‘Black and White Paintings’, y el próximo 12 de junio interpretará la nueva versión de “Angels”, durante el espectáculo de medio tiempo en el Soccer Aid que se emitirá en ITV.

