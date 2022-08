Robbie Williams le canta a sus momentos más oscuros con “Lost”

"XXV" es la nueva entrega del artista y estará disponible en formato CD (estándar y deluxe), vinilo y casete. Foto: Cortesía

La nueva canción, producida por Guy Chambers y Richard Flack, presenta letras conmovedoras, elementos de piano y cuerdas elevadas que se combinan para garantizar que el sencillo sea un clásico instantáneo. Robbie dice: “‘Lost’ trata sobre los momentos en mi vida en los que me he abandonado a un comportamiento imprudente”.

El álbum “XXV” estrenará el 9 de septiembre en Columbia Records y celebrará los 25 años de Robbie como solista. Estará disponible en formato CD (estándar y deluxe), vinilo y casete. Tanto la versión estándar como la de lujo contarán con ‘Lost’, mientras que el álbum de lujo incluirá tres canciones originales más: ‘Disco Symphony’, ‘More Than This’ y ‘The World And Her Mother’. Las canciones del disco publicadas hasta ahora incluyen las versiones reelaboradas de ‘Angels’, ‘Eternity’ y ‘The Road to Mandalay’, dando a los fanáticos una muestra de lo que está por venir.

En junio, Robbie también anunció una nueva gira de arena para finales de este año con fechas en todo el Reino Unido e Irlanda. Abriendo con dos noches en The O2 de Londres, el otoño será una celebración alegre de los 25 años de Robbie como solista y lo verá actuar en Birmingham, Manchester, Glasgow y Dublín.

‘XXV’ es otro gran hito en la carrera decorada de uno de los artistas más populares del mundo. Robbie tiene seis de los 100 álbumes más vendidos en la historia británica, ha vendido 80 millones de álbumes en todo el mundo, ha logrado 14 singles número 1 y un récord de 18 BRIT Awards, más que cualquier otro artista en la historia de la música.

Su último álbum, ‘The Christmas Present’, aseguró a Robbie su 13º álbum número 1 en el Reino Unido cuando se lanzó en 2019, igualando el récord de Elvis Presley como solista con la mayor cantidad de álbumes número 1 del Reino Unido ensu trabajo en solitario y con Take That is 17, colocándolo entre los tres primeros actos de todos los tiempos con la mayor cantidad de números 1 en todo su catálogo.