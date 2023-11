Rock al Parque tendrá el mayor despliegue mediático de su historia

(Imagen de referencia Rock al Parque 2022). El evento gratuito se realizó por primera en 1995. Foto: Óscar Pérez

Esta edición del Festival Rock al Parque tendrá el cubrimiento mediático con mayor alcance que registra la historia del festival, realizado por primera vez en 1995. Serán tres días de rock que se podrán seguir por las pantallas de los televisores o a través de plataformas digitales, durante los próximos sábado 11, domingo 12 y lunes 13 de noviembre.

La difusión de los días del evento estará propiciada por el medio aliado “Capital Sistema de Comunicación Pública”, que integrará un equipo técnico de más de 200 personas, 3 Unidades móviles y 4 sets instalados en los diferentes escenarios dispuestos en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Esta trasmisión, no solo dejará ver en simultáneo lo que sucede en las tarimas Plaza, Bio by Ibis y Eco by Radiónica, sino que abrirá espacios para conversar con los músicos.

“Capital cierra este año de transmisiones de grandes eventos masivos de ciudad, con un despliegue técnico y humano nunca antes realizado en la historia de Rock al Parque, sin duda el más grande y masivo de los grandes eventos de Bogotá. A través de todas nuestras pantallas y de las pantallas de medios públicos regionales del país, millones de personas en toda Colombia podrán disfrutar cada minuto de lo que sucederá en el Parque Simón Bolívar, y ver en directo a sus artistas favoritos en el gran cartel invitado para esta versión 27 de Rock al Parque”, señaló Ana María Ruiz, gerente de Capital Sistema de Comunicación pública.

Este año, Rock al Parque llegará en directo a todo el país por las pantallas de los medios públicos regionales, gracias a la alianza del proyecto “El país de la belleza”, financiado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia.

¿Dónde ver Rock al Parque 2023?

Estos tres días se trasmitirán, por medio del Canal Capital, desde la señal abierta, junto con con algunos canales regionales aliados, desde su plataforma web y por medio del canal de YouTube de Capital. Así mismo, la audiencia podrá disfrutar de manera permanente los contenidos de múltiples formatos como notas web, crónicas, galerías, reels y más, a través de Facebook, Twitter, Instagram y TikTok.

Esta edición viene cargada con bandas internacionales, nacionales, bogotanas y emergentes del resto del país. Los Auténticos Decadentes, Julieta Vanegas, Saratoga, Overkill, Ana Curra, In Flames, Los Calzones, Los Pericos, The Ocean y Tijuana No son algunas principales bandas internacionales y algunos nombres nacionales como Aterciopelados, Javier Alerta, LosPetiFellas, Eshtadur, Junior Zamora, Los Árboles, Armenia o Tears of Misery.

Estarán en conjunto con las bogotanas como Ensamble Arsis, Latenaz, No Dependiente, Info, Munnopsis, Alto Grado, Ataque de Pánico, Epilepsia DC, Armenia, The Perro Boyz, Tears of Misery, Mashkhera, Los Pangurbes, Poison The Preacher, Frailejón, Thelemata, La Real del Sonido, Southern Roots, Desgobierno y Libre Elección. También harán parte del evento otras algunas emergentes que vienen de diferentes partes del país como Junior Zamora de Cali, Eshtadur de Pereira, La Banda del Bisonte y Los Árboles de Medellín.