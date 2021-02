Roger Taylor recuerda cuando George Michael sonaba para remplazar a Freddie Mercury

El baterista de Queen habló de lo que sucedió en 1992. Actualmente, la agrupación prepara una gira de conciertos en el Reino Unido para 2022.

Queen festeja por estos días los 200 conciertos que ha ofrecido junto al vocalista Adam Lambert, quien se dio a conocer en 2009 cuando en el programa concurso “American Idol” quedó en segundo lugar en la octava edición tras interpretar junto a Queen el tema “We are the champions”

Para promocionar una serie de entrevistas virtuales que los integrantes de Queen tendrán con sus fanáticos, Roger Taylor conversó con Classic Rock Magazine y recordó los rumores que daban por hecho que George Michael remplazaría a Freddie Mercury.

“Escuché el rumor, pero (Michael) no hubiera funcionado con nosotros”, dijo el baterista.

“George no estaba realmente acostumbrado a trabajar con una banda en vivo. Cuando escuchó el poder que tenía detrás de él en el ensayo, no podía creerlo. Pensó que estaba en el Concorde o algo así”, agregó el músico.

Los rumores sobre la incorporación de George Michael a Queen surgieron cuando Michael participó en el concierto que se realizó en abril de 1992 para rendirle tributo a Mercury, quien falleció el 24 de noviembre de 1991 a los 45 años.

Sobre el escenario, George Michael interpretó junto a Queen las canciones “39”, “These Are the Days of Our Lives” (con la cantante Lisa Stansfield) y “Somebody to Love”.

Al final del tributo, tanto Taylor como Brian May alabaron el talento de Michael, quien a su vez comentó que había sido una de las mejores experiencias de su vida.

George Michael, uno de los representantes más importantes del pop británico, fue encontrado muerto en su domicilio el 25 de diciembre de 2016.

Georgios Kyriacos Panayiotou, como era su nombre real, murió a los 53 años. Se hizo famoso al frente de su banda Wham!.

Con este grupo publicó cuatro discos entre 1982 y 1986: “Fantastic”, “Make It Big”, “The Final” y “Music from the Edge of Heaven”, con éxitos como “Wake Me Up Before You Go-Go”, “Careless Whisper” y “Last Christmas”, que se ha convertido en un clásico navideño en todo el mundo.

En 1987 publicó su primer disco en solitario, “Faith”, cuyos nueve temas se contaron prácticamente como éxitos, desde el que le daba título al disco a “I Want Your Sex”, pasando por “One More Try” o “Kissing a Fool”.

De la estética más aseada y adolescente de Wham!, Michael dio el salto a las prendas de cuero, la barba de dos días y las gafas de espejo, convirtiéndose en un icono homosexual.

Queen, por su parte, contó con Paul Rodgers de Bad Company como vocalista entre 2004 y 2009. Desde 2011 trabajan con Adam Lambert.

Actualmente Queen prepara una gira de conciertos en el Reino Unido para 2022. Por ahora, los integrantes de la agrupación no saben si podrán presentarse en otros países europeos tras el Brexit.

De hecho, Roger Taylor es uno de los artistas británicos que más ha criticado al gobierno por no asegurar facilidades laboras a los artistas, pues no está claro qué tipo de visas se les exigirá.