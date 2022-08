Rolling Stones: Mick Jagger recuerda a Charlie Watts a un año de su muerte

Charlie Watts y Mick Jagger fueron compañeros de banda en los Rolling Stones durante más de 50 años. Foto: Cortesía: Getty Images

Este 24 de agosto se cumple un año de la muerte de Charlie Watts, baterista de la icónica banda The Rolling Stones.

Una fecha que Mick Jagger, vocalista del emblemático grupo, no ha querido olvidar, rindiéndole un sentido tributo a su compañero y amigo compartiendo un vídeo en el que pueden verse imágenes del músico, con el tema “Till the Next Goodbye” de fondo.

Ha sido en su cuenta oficial de Twitter donde Jagger compartió el vídeo que muestra imágenes de él junto con Watts, quien además de compañero de grupo era también su amigo, mientras puede oírse la canción que escribieron Jagger y Keith Richards en 1974.

Thinking of Charlie today 💙 pic.twitter.com/zkP5CwZthe — Mick Jagger (@MickJagger) August 24, 2022

“Echo mucho de menos a Charlie... porque tenía un gran sentido del humor”, declara el cantante en el vídeo.

“Fuera del grupo, solíamos salir mucho y pasar momentos interesantes. Nos encantaban los deportes, íbamos al fútbol, a los partidos de cricket y teníamos otros intereses, además de la música. Por supuesto, lo echo muchísimo de menos”, continuó diciendo en el propio vídeo junto con la canción.

Watts se unió al grupo en 1963 y permaneció en él hasta su muerte. De carácter irónico y constante, destacó precisamente por no ser un baterista llamativo, al usar siempre un equipo pequeño.

A pesar de su estilo estable y discreto, Watts fue un apasionado del jazz (llegó a dirigir varias bandas de jazz durante el período de tiempo de descanso de los Rolling Stones), rompiendo así también el cliché del baterista de rock.

Hasta el momento de su muerte, los Stones nunca habían tocado un solo concierto sin él desde que unió a la banda y lanzaron apenas un puñado de canciones grabadas con un baterista diferente.

En su última gira, ya sin Watts, el grupo ha tenido como sustituto a Steve Jordan, quien fue elegido por el propio Watts, tal y como declaró en el comunicado que compartió tras anunciar que no iba a estar con sus compañeros en la gira.

Desde entonces, los Stones han completado dos giras con Jordan, en las que siempre se ha dedicado un momento de homenaje a Watts, al incluirse un vídeo tributo.