Samanta Duque, posicionando la guaracha colombiana en Latinoamérica

La reconocida DJ y cantante Samanta Duque, quien ha posicionado el género de la guaracha en Colombia y América Latina, presenta “Positivo Remix” al lado del artista chileno Simón La Letra, uno de los cantantes más populares de la escena urbana chilena, la versión original del track es un éxito en plataformas digitales, clubes y discotecas de todo Chile, así como en la escena de la guaracha del cono sur, tanto que orgánicamente supera los 6 millones de visitas en Youtube, y más de 3 Millones de streams en plataformas como Spotify.

Tras observar la acogida del público con la canción durante su primera visita a Chile, en junio de 2022, Samanta Duque incorporó Positivo en el repertorio de sus siguientes presentaciones, unas semanas después durante su segunda ida al país coincide con el equipo de Simón La Letra y la sinergia fue inmediata, allí surge la propuesta de hacer un junte que hoy es una realidad, ambos artistas adaptaron una versión conjunta en los estudios de High Beats Records, en Medellín, Colombia.

Positivo Remix cuenta con la interpretación y composición de Samanta Duque, apoyada por Esteven Montoya y el dúo de productores FineSound Music (Álex The Big Pieces y John El Intocable) quienes dieron los detalles finales, en conjunto con Simon La Letra, esta canción es la unión perfecta entre Chile y Colombia y es el primer track que Samanta publica con Warner Music.

El videoclip de Positivo Remix fue grabado en el barrio Manrique, de Medellín, un barrio popular. No es un detalle menor, si se entiende que Manrique es un barrio fundamental en el impulso de la Guaracha como género y movimiento. Para esta oportunidad, tanto Samanta Duque como Simón La Letra quisieron presentar a Positivo Remix como una declaración de historias de superación. Un himno contra la adversidad y una invitación a ponerle energía positiva al presente, porque “la vida es una”. En el video se entremezclan personas reales del barrio Manrique en Medellín.

En entrevista exclusiva con El Espectador, Duque habla sobre el proceso creativo de “Positivo Remix”, su relación con Simón La Letra y su faceta como cantante.

¿Por qué quiso meterse en el mundo de la guaracha?

Siempre he estado involucrada en el arte... fui modelo, me gusta la pintura, las manualidades, teatro, baile, etc. A los 14 años tuve la oportunidad de aprender a mezclar, empecé como DJ y componía canciones, mal hechas, pero lo hacía. Luego quise practicar más y comencé a tener eventos de la nada cada fin de semana... hasta este año me atreví también a cantar, porque antes me daba mucha pena, pero estoy estudiando técnica vocal y ha sido un proceso muy bonito, porque nunca pensé que podría vivir de la música.

¿Cómo es el proceso de mezclar en este género musical?

Yo ya lo tenía dentro de mi cuerpo, tuve que aprender a entender los ciclos en la música, si una canción estaba bien mezclada o no, y todo eso lo aprendí de manera empírica. No sabía que tenía ese don.

Actualmente hay varias mujeres que son un referente clave de la guaracha, ¿cómo ve el empoderamiento femenino en el género?

Cuando empecé no había DJs mujeres y existía esa incomodidad de muchos al ver que una mujer iba a entrar a tocar guaracha, sobre todo porque es un sonido “brusco”. Ahora hay muchas artistas que han sacado la cara por el género, lo han llevado muy bien y le abrieron la puerta a las que venimos detrás.

¿Por qué quiso hacer el remix de una canción como “Positivo” del artista chileno Simón La Letra?

Cuando fui a Chile esta canción estaba sonando en las discotecas, y apenas la escuché me encantó... pero no sabía si iba a tener la oportunidad de hacer un remix con él porque pensé que no me iba a parar bolas. Por casualidades de la vida, mi mánager y el de él estaban en el mismo estudio, comenzaron a hablar y acordaron que íbamos a hacer el remix de esta canción. Luego me vine para Colombia, no tuve la oportunidad de verlo a él, pero hicimos la sesión por Zoom, y cuando hicimos el video por fin nos vimos, sentí que lo conocía de toda la vida.

Hace un rato mencionó que le daba pena cantar, ¿cómo venció ese miedo?

Cuando tenía 11 años participé en un concurso y canté una canción de Alejandro Fernández, perdí y desde eso sentí que tenía una voz horrible, descarté el hecho de ser cantante. En mis redes sociales a veces subía contenido cantando pedacitos de algunas canciones, y la gente me empezó a preguntar por qué no sacaba mis canciones con mi voz... decidí atreverme cuando saqué una canción en la que nadie sabía que yo era la que cantaba, pero me quise atrever, y para mi sorpresa fue muy bien recibida.

¿Cómo han recibido sus seguidores esta nueva canción?

Increíble, pensaba en dos posibilidades: puede que lo amen, o lo odien, y definitivamente lo amaron. Todos los días me llegan mensajes diciendo que “Positivo Remix” es la primera canción que escuchan en el día. Es de mis canciones favoritas hasta el momento.

Cuéntenos un poco sobre el video...

Es muy peculiar porque cuenta tres historias de superación. La primera es un señor que estaba casado, la esposa fallleció y él quedó a cargo de todos sus nietos; la segunda es sobre un artista cuyo sueño es salir adelante en la música, y aunque tiene que enfrentar varios retos, al final se le cumple... y la tercera es sobre una chica que hace uñas y es madre soltera de dos niños.