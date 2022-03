Samu Páramo: el nuevo latir del tropipop

Con su más reciente canción, Samu Páramo les quiso hacer un homenaje a las mujeres, que tanto lo inspiran en su cotidianidad. / Archivo particular Foto: Archivo particular

¿Quién es Samu Páramo como artista?

Samu Páramo, Samuel Páramo Pérez, ese soy yo, un joven de 16 años, con grandes sueños y aspiraciones, muy dedicado a cumplirlos, y con el gran propósito de vida de querer salvar vidas con arte. Un artista que quiere hacer famosa la cultura colombiana a través del tropipop, mezclando el folclor colombiano con los sonidos modernos, comerciales e internacionales. Hablando del amor y del romanticismo en tiempos modernos.

¿Por qué publicar una canción en homenaje a las mujeres en este momento?

Las mujeres siempre han estado en la historia haciendo un papel inmensamente importante para la humanidad, pero no siempre se han reconocido y valoradas como se debe y se lo merecen. Por eso hice un homenaje para resaltar a las mujeres. Reconocer sus talentos, como trabajadoras, científicas, ingenieras, doctoras, deportistas, artistas, profesoras... Además, reconocer cómo han cambiado la historia en búsqueda de igualdad y equidad, o cómo han construido un mejor país y un mejor planeta.

¿Cuáles son esas mujeres que inspiran a Samu?

A mí me inspiran un montón de mujeres: primero mi mamá, mis abuelas, tías, primas, amigas y todas las que están cerca de mí. Además, me inspiran todas las artistas que veo a diario, que cada vez son más, así como en cada área tanto laboral como en todas las ramas de la vida diaria. Por otra parte, desde pequeño todas las historias de las mujeres que han marcado un punto importante en la historia, como por ejemplo la Pola o Manuela Beltrán.

¿Qué diferencia a “Mujeres” de otros sencillos lanzados?

Intento que cada canción sea única y diferente a las demás. Pero particularmente “Mujeres”, mi más reciente canción, tiene un sonido diferencial y evolutivo, también tiene un gran peso en la letra. La letra de esta canción tiene un enfoque totalmente diferente al del resto, pues esta vez no es una canción en torno a una historia de amor romántico, sino que quise hacer un reconocimiento y un homenaje a las mujeres.

¿Cómo se logró la participación de tantas mujeres en el video?

Fue un proceso de bastante trabajo, pero con buenas energías de todas partes lo logramos. En el video hay esencialmente dos tipos de mujeres invitadas. El primer grupo, son varias mujeres en distintos trabajos y entre esos trayectos conocimos nuevas mujeres, quienes con buena voluntad hicieron parte del video. El segundo grupo son aquellas que están sosteniendo los retratos de algunas de las mujeres importantes en Colombia.

¿Cómo ha sido el recibimiento del público femenino?

Afortunadamente, he visto un muy buen recibimiento. Las mujeres se han podido sentir halagadas, homenajeadas, representadas y demás. Me hace muy feliz poder ver que ha sido un buen regalo para ellas.

¿Por qué incluir instrumentos como el acordeón o la trompeta?

Para mí, la cultura de Colombia es maravillosa y fundamental en mi sonido, el tropipop. En esta canción hago una interpretación sentimental en la que mezclo sonidos latinos tropicales, tradicionales de Colombia, con instrumentos como la trompeta y el acordeón, con sonidos más modernos y populares, como con las guitarras electroacústicas, por ejemplo.

¿Qué tan difícil fue comenzar su proyecto musical en la pandemia?

Gracias a Dios, fue un buen inicio, aunque fue un inicio, fue en tiempos en los que se estaba reactivando, y aunque no había varias cosas a las que estamos acostumbrados, como conciertos, festivales y eventos, tuvimos otros métodos para arrancar, como las redes sociales, algo tan importante hoy en día. Me ha costado, pero he podido adaptarme a la famosa nueva normalidad.

¿Cómo logra empalmar su proyecto musical con su vida estudiantil?

Indiscutiblemente no es algo fácil. Es un balance indispensable, pero complicado. Por suerte, estudio en un colegio enfocado en el arte y la música, lo que une ambos mundos, y cuento con el apoyo de mi equipo de trabajo, mi familia y el colegio.