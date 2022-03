Santiago Cruz, brillando en la noche del pop

Santiago Cruz lanzó su álbum "Dale" el 21 de mayo de 2021, un proyecto musical que incluye 10 canciones, entre las que está “Yo te todo”, el sencillo que realizó junto al cantante español Alejandro Sanz. / Archivo Particular Foto: Alejandra Quintero

Cali, la Sucursal del Cielo, será cómplice de una noche llena de estrellas y buena música. El 5 de marzo se llevará a cabo en el Arena Cañaveralejo el Pop Festival, que unirá en el recinto a los grandes exponentes del género en el país. Se trata de Santiago Cruz, Andrés Cepeda y Fonseca, tres artistas con una trayectoria musical consolidada que estarán presentes y dispuestos a hacer cantar y bailar a todos los asistentes con sus clásicos, y con su nueva música.

El festival, que celebrará su edición número 11, ha contado siempre con la presencia de Cruz y Cepeda, ambos recibiendo a artistas invitados como Kanny García, Manuel Medrano, Siam, entre otros. “En esta oportunidad, como Andrés tenía ya este espectáculo montado con Fonseca, se aprovechó eso para enmarcar dentro del Pop Festival el Tour Compadres, y mi Yo te Tour. Lo disfrutamos mucho porque nos conocemos desde hace años y hemos compartido muchas cosas juntos, tanto musical como personalmente”, comentó Santiago Cruz en entrevista con El Espectador.

Y es que el nombre de Santiago Cruz se ha convertido en un referente importante para el pop gracias a canciones como Y si te quedas, ¿qué?, Desde lejos, Baja la guardia, entre otras. Sus letras, llenas de sentimiento, nostalgia e incluso tristeza y desamor, se han convertido en un himno para quienes se sienten identificados con las estrofas de sus canciones, porque eso es lo que hace este artista nacido en Ibagué, contar su vida a través de su arte: la música.

Un proceso de catarsis es lo que muchas veces hace Cruz en sus composiciones, que narran episodios complicados y alegres de su vida, que lo llevan a ser sincero con su público y que lo tienen en un lugar de amplio reconocimiento. Por eso, él es una de las estrellas que brillarán en la noche del 5 de marzo, donde cantará sus éxitos, incluido su sencillo Yo te todo, que estrenó hace unos meses junto al cantante español Alejandro Sanz.

“A Cepeda y Fonseca los admiro muchísimo y he tenido la oportunidad de cantar junto a ellos varias veces. Espero que en algún punto de la noche cantemos los tres juntos, estoy seguro de que lo vamos a disfrutar al máximo”, comentó el artista, haciendo un guiño a que quizá se suban los tres a la tarima de manera simultánea, aunque no lo confirmó por completo. También comentó que aunque ha trabajado más veces con Cepeda, es más amigo de Fonseca, pero con los dos tiene un gran vínculo.

Es un hecho que sus fanáticos van a cantar a grito herido su sencillo Yo te todo, un tema lleno de sentimiento inspirado por una frase muy puntual que Frida Kahlo dedicó al escritor Carlos Pellicer en una carta: “Si se pueden inventar verbos, quiero decirte uno: yo te cielo, así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida”. Desde que Santiago Cruz la vio, sintió un deseo enorme por hacer una canción que tratara de expresar lo que es amar, sin decir “te amo”, sino más bien utilizando otros sustantivos que de alguna manera hagan evidente ese sentimiento.

“Esa construcción gramática de reemplazar el verbo ‘querer’ o ‘amar’ por algo tan infinito y maravilloso como el cielo me pareció que era una obra de arte, así que me atreví a tratar de construir una canción con esa regla de reemplazar esos verbos por situaciones que, a nuestro entender, pudiesen reemplazar lo que se siente al amar a alguien”, comenta Cruz, quien recuerda además con gran cariño las épocas de colegio cuando escuchaba a Alejandro Sanz en la radio y se dejaba sorprender gratamente con sus letras. “Recuerdo haber escuchado Pisando fuerte hace algunas décadas ya, desde entonces Alejandro (Sanz) se convirtió en un referente para mí por el tipo de música, pero además por la valentía de su composición y de su interpretación, y la particularidad de su arte”, comentó.

Cruz le presentó una idea adelantada a Sanz de lo que iba a ser Yo te todo, y al artista español le gustó tanto, que decidió unirse para terminar de darle forma a la canción, de la que su autor se siente profundamente orgulloso. Se le cumplió uno de sus sueños cuando era un adolescente: hacer una canción junto a uno de sus ídolos, y le agradece a la vida y a la música por haberlo hecho coincidir con él en varias ocasiones, hasta el punto de hacer música juntos. Aunque Sanz también es un gran referente del pop a escala mundial, no estará presente en el Pop Festival, pero sin duda los asistentes lo recordarán a través de Cruz y su canción.

Aunque el Pop Festival no había podido realizarse anteriormente debido a la pandemia, este evento reafirma su significado no solo para Santiago Cruz, sino para todos los artistas, el hecho de reencontrarse con el público y poder ser parte de este tipo de festivales musicales, que el artista extrañó bastante en épocas de confinamiento. “A nivel profesional creo que eso fue lo que más extrañamos todos, el contacto con el público... y volver a cantar ante la gente ha sido curioso, porque tenía mucha emoción, pero también me sentía un poco ‘fuera de forma’, como lo que les pasa a los futbolistas cuando llevan varios partidos sin jugar”, dijo el artista, refiriéndose a que se sentía “sin tiempo y sin distancia” en esa comunicación que él solía tener con el auditorio, pero que con la reactivación ha ido recuperando.

El tema de la pandemia influyó de forma considerable en el artista ibaguereño y en la percepción que tiene actualmente del mundo. Ahora se ha ido enfocando en comunicarse con su público en un tono distinto, porque según él, considera que hay muchas cosas que la gente debe replantearse a raíz de todo lo que ha pasado. “La palabra ‘pertinencia’ me acompañó y me sigue acompañando a lo largo de esta pandemia, que no se ha terminado... el cuestionarme qué es lo que voy a compartirle a la gente, qué mensaje tiene y qué tan pertinente es”, revela.

No solamente le cambió la perspectiva en ese aspecto, sino que también la pandemia le sirvió de inspiración para hacer varias cosas: estrenó su pódcast De otra manera, en el que invita a sus oyentes a conocer su lado más humano explorando acontecimientos, historias o personajes de la vida cultural, deportiva y social. También lanzó su libro Diciembre otra vez, un testimonio intenso de su vida contado por él mismo, donde revela los puntos más bajos de su historia, sus dramas, adicciones, problemas y un sinfín de acontecimientos que nunca había expuesto de una manera tan explícita. Además, estrenó su álbum Dale, con 10 canciones, entre las que se encuentra ubicada Yo te todo.

Además del Pop Festival, Santiago Cruz está trabajando en las canciones que serán parte de su nuevo proyecto discográfico y preparándose para futuros conciertos en Bogotá, Medellín, Bucaramanga e Ibagué. Aunque aún no concreta las fechas, el cantante estará de regreso con las canciones de su más reciente álbum y nuevos proyectos musicales.