Santiago Cruz estrena ‘6:00 a.m. (Versión 2025)’ junto a Junior Zamora

Junior Zamora Santiago Cruz Foto: Felipe Marino editor fotografia

Hace unas horas, el cantante tolimense Santiago Cruz realizó el lanzamiento oficial de 6:00 a.m. (Versión 2025), uno de sus más grandes éxitos musical.

Este lanzamiento es el primer adelanto de su próximo álbum, Quince de Caminos, un proyecto que conmemora los 15 años de Cruce de Caminos, el disco que marcó un punto clave en su trayectoria y en la historia del pop colombiano. En esta versión renovada, el artista fusiona un sonido más actual y fresco sin perder la esencia que convirtió a la canción en un clásico de la mano del cantante caleño Junior Zamora.

“En esta oportunidad, la energía de Junior y la mía se unieron de una manera tan mágica que me quedo corto describiéndola; fue una cosa de locos (…) Le estamos dando un nuevo respiro a 6:00 a.m.; sin perder su esencia. Tienen que escucharla para entender de qué les hablo”, aseguró el cantautor tolimense en entrevista con Vea.

En medio de la conversación, el intérprete de Contar hasta 3 aseguró también que, 6:00 a. m. (Versión 2025) es solo un anticipo de lo que traerá Quince de Caminos, un álbum grabado en vivo tanto en audio como en video.

Cabe mencionar que, para este proyecto, el mentor de La Descarga, reality musical de Caracol Televisión, ha reunido una banda de lujo que incluye a su grupo base y a reconocidos músicos de la escena independiente latinoamericana, como Juan Pablo Vega, Junior Zamora, Juan Galeano y Daniel Álvarez de Diamante Eléctrico, y Daniel Duplat.

“Me siento feliz y agradecido con el maestro. Estoy seguro de que trabajamos sabroso y con mucho compromiso. Ambos sabíamos la gran responsabilidad que teníamos en esta oportunidad (…) Nunca imagine que un artista como Santiago me tendría presente para trabajar con él; eso me hace sentir honrado”, afirmó el cantante Junior Zamora.

Santiago Cruz llegará al Movistar Arena en octubre

En medio de la entrevista con Vea, Santiago Cruz anunció que llegara con su talento el próximo 17 de octubre al Movistar Arena de Bogotá, como parte de Quince de Caminos, un evento que promete ser una de las grandes celebraciones del año, en la que se recordarán los 15 años de Cruce de Caminos, uno de sus álbumes musicales más destacados.