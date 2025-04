Claudia Bahamón volvió a redes con importante noticia: “estoy inmensamente feliz”

Claudia Bahamón lleva casi 10 años como presentadora de MasterChef Colombia. Su papel en el programa la ha convertido en una de las figuras más queridas del formato, donde ha demostrado no solo su profesionalismo frente a la cámara, sino también su empatía con los participantes, televidentes y jurados, especialmente con Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

¿Por qué Claudia Bahamón se ausentó de redes sociales?

Esta semana, la Arquitecta de profesión hizo una publicación en sus redes sociales anunciando que estaría ausente de esa red social. “Esta cuenta se apaga para que veamos la importancia de aportar a la sostenibilidad”, escribió junto a una imagen completamente negra.

Al parecer, esa decisión estuvo relacionada con una iniciativa que promueve la conciencia ambiental, ya que, desde hace varios años, la presentadora viene trabajando en proyectos que defienden la protección del medio ambiente.

Claudia Bahamón nominada a los Premios India Catalina

Dos días después de hacer pública su ausencia de redes, Claudia Bahamón regresó a su perfil de Instagram donde tiene 5 millones de seguidores, para anunciar una importante noticia sobre su carrera profesional. Se trata de su nominación a los Premios India Catalina que destacan lo mejor de la industria audiovisual del país.

“¡Qué alegría de nominación! Estoy inmensamente feliz y agradecida porque gracias a ustedes estoy nominada como Presentadora Favorita del Público en los Premios India Catalina. Para mí, lo más valioso de esta linda carrera siempre ha sido la conexión con ustedes, el amor que me dan y la energía hermosa que compartimos día a día. Wow. No saben qué privilegiada me siento”, se lee en un post que tiene más de 34 mil likes.

La presentadora expresó la importancia de sus seguidores en su vida y en los triunfos que ha tenido en su carrera profesional: “si gano nuevamente este premio quiero recordarles que este es un reconocimiento que no es solo mío, sino de todos los que me han acompañado en este camino. Prometo que siempre daré lo mejor de mí, con respeto, entrega y mucho amor por este oficio que tanto disfruto. Espero nunca defraudarlos. @premiosindiacatalina ¡Los quiero montones!”.

Sus amigos y fanáticos le han dejado múltiples mensajes elogiándola no solo como presentadora de MasterChef Celebrity, sino también, como persona: “Todos los reconocimientos para ese hermoso ser humano que eres”, “hermosa., carismática, amorosa y talentosa”, “consecuente a los valores entregados, llegan los reconocimientos”, “y eres todo eso que se ve por las pantallas, multiplicado”, “eres la mejor”, “ese premio es tuyo”, “eres la más”.