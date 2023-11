Saxon, los monarcas del heavy metal

Saxon se formó en 1977 mediante la fusión de dos conjuntos provenientes de South Yorkshire. Foto: Cortesía

A inicios de los años ochenta el rock pesado, o también conocido como heavy metal, vivió un momento glorioso con la aparición de agrupaciones inglesas del calibre de Iron Maiden y Def Leppard. Sus canciones se tomaron la radio a la par que sus presentaciones se realizaban en recintos gigantescos colmados de un público apasionado. Dentro de esas bandas que forjaron un estilo que permanece vigente aún hoy después de cuatro décadas está Saxon, y muchos celebrarán su próximo show en nuestro país a realizarse este viernes.

Saxon se formó en 1977 mediante la fusión de dos conjuntos provenientes de South Yorkshire. Originalmente su nombre fue vehemente, Son of a Bitch, pero pronto sus miembros se inclinaron por el apodo sajón más sutil. Al igual que muchas bandas británicas emergentes de la época, al quinteto le resultó extremadamente difícil conseguir un contrato discográfico en una Inglaterra donde el punk y el new wave eran los estilos dominantes. Finalmente Saxon firmó con un sello francés y editó su primer disco de título homónimo en 1979. La producción no fue la mejor pero salir de gira con grupos como Motörhead y Nazareth les mereció ganar reconocimiento.

Saxon es liderado vocalmente desde entonces y hasta hoy por Biff Byford. Los ochentas trajeron discos aclamados por la prensa y el público: “Wheels of Steel” (1980), “Strong Arm of the Law” (1980) y “Denim and Leather” (1981). Grabaciones cargadas de energía, con buen tratamiento en las guitarras eléctricas, mucho punch en batería y un excepcional aporte en la voz de Byford.

En su concierto de este fin de semana en Bogotá, Saxon interpretará diez canciones correspondientes a dichos álbumes que marcaron la senda del metal. Sin ir muy lejos, Metallica, Megadeth o Testament, nombres de gran éxito en el metal posteriormente, agradecen a Saxon por ser un faro en lo que buscaban artísticamente.

Esta será la segunda visita de los “sajones” a nuestro país tras un debut en un teatro de Bogotá en 2019. Infortunadamente problemas logísticos y de salud malograron la participación del grupo en el Knotfest Colombia de ese mismo año así como en el Monsters of Rock realizado en abril pasado en el Estadio El Campín. Los fanáticos tendrán ahora una imperdible revancha.

“Nuestro guitarrista Paul Quinn decidió que no quería salir más de gira y por tanto no pudimos tocar en Colombia en ese festival”, afirmó Byford en entrevista con Andrés Durán de Radiónica. El cantante se refiere al Monsters of Rock donde compartiría escenario con las otras leyendas británicas Deep Purple, además de los alemanes Scorpions y los estadounidenses Kiss.

“Esta vez vamos a tocar muchos de los clásicos que la gente quiere oír. Pero también queremos exponer nuestro presente con material de ‘Carpe Diem’”. Ese es el nombre del álbum que se lanzó en 2022 y que denota vitalidad y creatividad de principio a fin. El lugar dejado por Quinn será ocupado por el guitarrista Brian Tatler, miembro fundador de otro nombre seminal en el metal, la agrupación Diamond Head.

“Sinceramente no nos gusta mucho viajar. Es algo agotador estar hasta siete horas en un avión. Para nosotros lo más importante es el concierto. La emoción de estar sobre el escenario haciendo lo que mejor sabemos hacer y contemplar el disfrute de la gente. Tengo muy buenos recuerdos de aquella primera vez en Colombia, y estoy seguro que esta vez vamos a divertirnos aún mucho más”, aseveró Byford de 72 años de edad.

Sólido como una roca, Saxon está listo para tomarse la ciudad con canciones como ‘Dallas 1 PM’, ‘Princess of the Night’ o ‘Crusader’. Allí más de uno alzará el puño, coreará a todo pulmón y reafirmará que el heavy metal no tiene edad ni es una moda.