Se agotó la boletería para el concierto de Silvestre Dangond en Bogotá

Todo está listo para que el artista vallenato Silvestre Dangond arribe a Bogotá para su concierto del 18 de mayo en el Estadio El Campín. Un espectáculo que ya está completamente vendido y que hoy el artista celebra a plenitud. Cabe recordar que en menos de una semana, el 50% de esta boletería se vendió.“Para mí es emocionante que una ciudad que amo tanto, me devuelva un poco de ese cariño de esta forma… quiero llegar ese día y verlo para sentir que es verdad”

Luego de su paso por el Festival de la Leyenda Vallenata a donde regresó para un nuevo sold out este sábado 4 de mayo en el Parque Consuelo Araújo Noguera, y de haber sorprendido en el final del desfile de las Piloneras junto al ícono Carlos Vives, para lanzar su más reciente canción “Tú o Yo”, hoy comienza el conteo para entregarse en cuerpo y alma a su amada Bogotá.

“Cuando llegué a Bogotá hace más de 15 años, la amé desde el día uno, monté mi estudio y dije, es la ciudad de las oportunidades, desde aquí voy a hacer mi carrera… Hoy miro todo el camino recorrido y solo tengo gratitud infinita, el camino sigue y lo que viene es candela”

Con una carrera de más de 20 años y millones de streams, Dangond se prepara para uno de los conciertos que seguirá sumando a su historia. El Silvestrismo se vestirá de rojo, el color que lucirá tanto el estadio, como el público. Pero además, el espectáculo cumplirá con el mayor de los desafíos, el de hacerlo inolvidable y no dejar que nadie se quede sentado, además de corear intensamente el repertorio que se acerca a las 3 horas de duración.

El show tendrá una tarima de más de 70 metros de ancho en total y una boca escénica de más de 26 metros. Una automatización de gran magnitud nunca antes utilizada por un artista vallenato tan importante como Silvestre Dangond, suplida por empresas y personal técnico colombiano. 10 camiones de 12 metros de longitud han transportado el equipo, incluidas las 4 pantallas gigantes de 12 metros de altura x 8 metros de ancho y 420 luminarias; se utilizarán 1,500 KVA de corriente.

La puesta en escena tendrá contenido teatral; será un musical sin precedentes con efectos especiales de alta tecnología y drones iluminando el cielo. Todo esto para ofrecer el mejor de los conciertos, en el que el repertorio girará alrededor de 30 canciones y más de tres horas de presentación. Temas como: “Bacano”, “Primero fue mía”, “Por un beso de tu boca”, “Ya no me duele más”, “La Difunta”, “Niégame tres veces”, “Cantinero”, “La colegiala”, y muchos más. Por supuesto, estará acompañado de los acordeoneros Rolando Ochoa y Juancho De La Espriella. Pero eso no es todo, tendrá más sorpresas que solo se descubrirán el 18 de mayo.