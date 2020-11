View this post on Instagram

¡CONFIRMADO! SE SUSPENDE FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CANCION DE VIÑA DEL MAR. Luego de diversas reuniones entre personeros de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar y representantes de los canales de televisión TVN y Canal 13, se ha acordado que por primera vez en la historia de este certamen musical, se suspende su realización y transmisión para este 2021, debido al resguardo sanitario por Covid-19. Se estableció que para cumplir con el contrato anteriormente pactado, la realización del Festival número 62 se hará en el verano de 2022 y, por ende, su versión 63 en el año 2023 sucesivamente. #festivaldeviña #music #libro #festivaldeviña60añosdehistorias #juliofernandosanmartin #musica #viñadelmar #cancion