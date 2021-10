Sebastián Yatra interpreta la canción original “Dos oruguitas”

Sebastián Yatra hará parte de “Encanto” con la interpretación “Dos oruguitas”, una de las canciones de la banda sonora de la película inspirada en Colombia.

“Siempre ha sido un sueño para mí ser parte de una película de Disney y realmente me llega al corazón cuando es una película sobre mi país y que muestra lo mejor de lo que tenemos para ofrecer, como el amor, la familia y los milagros.” Cuenta el artista.

Lin-Manuel Miranda: “‘Dos Oruguitas’ es la primera canción que escribo -de principio a fin- en español. La canción trata del amor y de los miedos que conlleva enfrentarse a la separación y al cambio”.

Lin-Manuel Miranda también comento: “Al sumergirme en la historia de la música en Colombia, Muchos de los ritmos me eran familiares, pero la instrumentación y la orquestación son diferentes y a menudo únicas de Colombia. Una de las cosas más divertidas es que el acordeón ocupa un lugar central en la música y ha sido un placer investigar en artistas que no conocía y profundizar en los que he conocido y amando: como Carlos Vives, con quien tenemos la suerte de trabajar en esta película. Todo este proceso me ha hecho en enamórame de la música y la cultura colombiana “.