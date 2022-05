Segunda fecha de los Guns N’ Roses en Bogotá: ¿Cuánto valen las boletas?

La reconocida banda vuelve a Colombia. La cita para los amantes del hard rock es el martes 11 de octubre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá. Foto: Instagram

El regreso impostergable de Guns N’ Roses a Colombia fue una de las noticias más celebradas del año. La respuesta del público ante su show del 11 de octubre en Bogotá fue un agotado, en horas, de más de 40 mil boletas para revivir la magia Gunner en su casa en Colombia: el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Este domingo Páramo anunció que las plegarias de los fanáticos han sido respondidas por estos dioses del rock. Guns N’ Roses presenta su segundo concierto en Bogotá el 12 de octubre en El Campín como despedida a dos noches históricas que sellarán la consolidación de la reactivación de los conciertos en Colombia. Es la primera vez que el estadio recibe dos shows seguidos desde hace décadas. Serán espectáculos, que en conjunto, sumarán más de 80 mil personas por primera vez en la historia de los conciertos privados en el país.

Boletería

Axl Rose, Slash, Duff McKagan y compañía nos darán dos noches históricas y llenas de clásicos eternos del rock. Las boletas para la fecha del 12 de octubre saldrán en preventa para los clientes de los bancos AVAL (aforos limitados) el martes 17 de mayo a las 9:00 a.m. y la venta al Público General se activará desde el jueves 19 de mayo a las 9:00 a.m. No te perdonarás quedarte por fuera de este evento histórico: Guns N’ Roses en dos conciertos en Bogotá. Compra tus boletas en EntradasAmarillas.com.