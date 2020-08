En el video, la cantante estadounidense y el grupo surcoreano aparecen en un mundo de color pastel, mientras Gomez conduce un camión de helados y las chicas de Blackpink montan en bicicleta y bailan.

Blackpink lanzó su esperada colaboración con Selena Gomez, un tema titulado Ice Cream, y acompañado de un colorido videoclip que superó los 58 millones de visitas en YouTube a tan solo 15 horas de su estreno.

En el video, la cantante estadounidense y el grupo coreano aparecen en un mundo de color pastel, mientras Gomez conduce un camión de helados y las chicas de Blackpink montan en bicicleta y bailan.

“Realmente quería hacer esta colaboración con ella”, dijo Gomez al conocerse la noticia.

Ice Cream es el segundo sencillo del próximo álbum de Blackpink, titulado Blackpink: The Album y que saldrá a la venta el 2 de octubre.

La formación coreana debutó en 2018 con Blackpink In Your Area y en 2019 publicó Kill This Love. El primer single de su nuevo disco, How You Like That, se estrenó el 26 de junio y arrasó en YouTube, donde tiene actualmente más de 467 millones de visualizaciones. La producción rompió récords convirtiéndose en el video más visto de la plataforma en 24 horas.

La nueva canción con Gomez supone el segundo trabajo del grupo con una gran estrella del pop estadounidense en 2020, después de grabar Sour Candy junto a Lady Gaga.

Por su parte, Selena Gomez publicó el pasado mes de enero Rare, su tercer disco de estudio después de Stars Dance en 2013 y Revival en 2015. Ya el 14 de julio salió a la luz Past Life, tema en colaboración con Trevor Daniel cuyo videoclip ha superado los 15 millones de visualizaciones.