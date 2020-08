El reconocido compositor y cantante vallenato habló con Juan Carlos Piedrahita y Jaime Monsalve, periodistas musicales de El Espectador y Radio Nacional de Colombia, respectivamente, sobre su trayectoria musical, sus canciones más recordadas y sus proyectos actuales.

“La inspiración para componer una canción viene de lo que uno esté viviendo en el momento. Los compositores de música vallenata le cantamos a lo que nos rodea, por eso hay tanto costumbrismo y narrativa en las canciones vallenatas”, dijo el maestro y leyenda del folclor vallenato Sergio Moya Molina al reflexionar sobre sus composiciones más recordadas.

Entre ellas están La celosa, interpretada por Los Hermanos Zuleta, Carlos Vives, entre otros; Recuerdos de viejos tiempos, La fiesta de los pájaros, La cacería y El tiempo, éxito reciente de Silvestre Dangond.

Sergio Moya nació en Valledupar en 1941. Cuenta que desde muy joven le gustaba asistir a parrandas vallenatas y componer versos que atesoraba hasta que tuvo la oportunidad de mostrárselos al maestro Alberto Pacheco, quien ganaría el IV Festival de la Leyenda Vallenata en 1971 con la canción La cacería.

“Yo conocí al maestro Alberto Pacheco en algunas parrandas vallenatas, nuestra amistad fue creciendo hasta que lo invité a mi casa para mostrarle algunas de mis canciones. Me dijo que tenía buena vocación para componer. Le sonó mucho La cacería porque quería presentarse al Festival Vallenato con una puya inédita. Terminó ganando y eso me sirvió de escalera para comenzar con mi carrera musical”, cuenta Sergio Moya sobre sus inicios.

Además de La cacería, Alberto Pacheco grabó en el mismo álbum Lindo valle y Palo de cañaguate. “Casi medio elepé fueron canciones mías, yo me ponía el elepé debajo del brazo y me iba a las emisoras para que lo pusieran y me entrevistaran. Así me fueron conociendo más grupos que se interesaron en grabar mis canciones”.

Cinco años más tarde, en 1976, ocupó el segundo lugar del Festival con la puya La Fiesta de los Pájaros. “Yo quedé motivado desde que compuse la puya para Alberto Pacheco, de ahí compuse La fiesta de los pájaros, con tanta suerte que fue grabada por Alfredo Gutiérrez, uno de los mejores intérpretes del vallenato, quien ganó dos festivales con ella. Desde ahí me catalogaron como compositor de puyas”, cuenta Sergio Moya entre risas.

Luego le siguieron grabando conjuntos como los Hermanos López, con Jorge Oñate; los Hermanos Zuleta, Alfredo Gutiérrez, Diomedes Díaz y otros. También le han grabado orquestas nacionales y extranjeras como Juan Piña, los Ocho de Colombia, Porfi Jiménez, Nelson Henríquez, Sinfónica de Bob Porter y otras.

Para Juan Carlos Piedrahita, la canción La celosa está en el top 5 de las canciones más emblemáticas de la música vallenata. Moya Molina no tiene dudas, dice que la canción se ha convertido en su carta de presentación.

“Esa canción ha sido tan exitosa porque digo lo que mucha gente siente, el éxito de una composición está en expresar un sentido popular. Yo tuve la suerte de unirme a una mujer muy celosa, para mí los celos son el deseo de ella de no perder a su compañero, y eso merece hacerle una canción”, cuenta Sergio Moya Molina en referencia a su esposa Juanita.

En cuanto a sus proyectos actuales, dice que está trabajando en un repertorio de canciones que espera que sean interpretadas por grandes artistas. “Para mí las canciones exitosas son aquellas que el cantante siente que son de él”.

Al final, hizo una invitación para reencontrarse en la edición del próximo año del Festival de la Leyenda Vallenata. “Ojalá se nos permita estar juntos el próximo año para seguir llevando nuestras composiciones al mundo”.

* De Fundación Color de Colombia. Sergio Moya Molina estuvo en el magazine tv «Cuarentena musical Pacífico y Caribe», el 26 de agosto.