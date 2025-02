Shakira confirma que sí hará su concierto en Lima, Perú

Shakira presenta su gira "Las mujeres ya no lloran". Foto: EFE - ANDRE COELHO

Por medio de sus redes sociales, Shakira confirmó que este 17 de febrero sí se realizará su concierto en el Estadio Nacional de Lima, Perú. En sus historias de Instagram, la artista compartió los horarios de apertura de puertas y del inicio de su show, que estaba en duda tras haber cancelado su primera fecha en el país, programada para el 16 de febrero.

El pasado domingo la cantante barranquillera confirmó que estaba hospitalizada en un centro médico del país sudamericano tras sufrir de un dolor abdominal. ”Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento”, informó la cantante en su cuenta en la red social X.

Agregó que los médicos que la habían atendido le comunicaron que no se encontraba “en condiciones de presentar un concierto esta noche”.”Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”, añadió.

Medios peruanos informaron que Shakira fue ingresada durante la madrugada del 16 de febrero por un aparente cuadro de gastritis. Ante esta situación, lo que ocurriría con su fecha programada para hoy era una incógnita, que ya fue resuelta.

Al respecto de la fecha cancelada, la artista señaló que su equipo y el promotor del concierto están trabajando para asignar una nueva. “Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles”, acotó antes de agradecer por su “comprensión” a sus fanáticos peruanos, que han agotado las entradas para sus dos actuaciones.

El 20 de febrero se iniciará la gira de Shakira por Colombia, que tendrá como primera parada su ciudad natal, Barranquilla. Fuentes consultadas por El Espectador confirmaron que sus presentaciones en el país se darán con normalidad, y que no hay cambios reportados hasta el momento.