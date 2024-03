Shakira dice cuál será su última canción sobre Gerard Piqué

Esta imagen será una de las cuatro portadas que tendrán el álbum "Las mujeres ya no lloran", que será su álbum de estudio número 12. Foto: Sony Music

La cantante Shakira dijo este miércoles en una entrevista cuál es la última canción que escribió sobre su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué, una relación que se rompió en 2022 tras 11 años de convivencia. Esto fue durante una entrevista en Apple Music 1, en la que la cantante, de 47 años, también habló sobre su carrera musical.

En la entrevista aseguró que se trata de “Última”, canción de su nuevo disco “Las mujeres ya no lloran”, que verá la luz el próximo viernes, y que fue escrita cuando “el álbum estaba literalmente cerrado y no había más tiempo”. ”Me dije, tengo una canción más aquí y tengo que escupirla o no podré hacerlo, ya sabes. Me ahogaré. Necesito sacar esto”, señaló la barranquillera.

Para la intérprete de 'Hips don’t lie' resultó "incómodo" lidiar con la posibilidad de no lanzar la canción, ya que los directivos de Sony, la discográfica, decían que no había más tiempo y que esto podía retrasar la salida del disco, recogió la revista estadounidense semanal People.

Al parecer, Shakira grabó y mezcló la canción, lo que supuso para ella “un gran alivio”, y, cuando la interpretó ante los directivos de la compañía, provocó “una reacción sorprendente” en ellos, agrega el medio.

"Cuando le toqué esta canción al jefe de marketing de Sony, él vino y comenzó a llorar. Nunca antes había visto llorar a un hombre en mi estudio. He visto llorar a muchas mujeres en mi estudio, pero a ningún hombre. Uh, pero es un gran blandengue", dijo la colombiana.

El álbum, que tiene 16 composiciones, incluye una nueva canción con Bizarrap, además de un remix de su popular sesión con el argentino y nuevas colaboraciones con Rauw Alejandro, Cardi B, Grupo Frontera, entre otros.

“Las mujeres no lloran” es el decimosegundo álbum de estudio de la artista, y su casa discográfica Sony Music lo describe como “un deslumbrante testimonio de la resistencia y fuerza de Shakira, así como del poder de la música para transformar las experiencias más difíciles en momentos valiosos”.

El álbum saldrá con cuatro ediciones de arte distintas; cada una acompañada de una variante exclusiva de vinilo de color. Serán en rojo, zafiro, esmeralda y diamante. El último color estará disponible en tiendas en general, mientras que la venta de los anteriores está limitada a sitios web y lugares específicos.

Shakira y Piqué confirmaron en junio de 2022 su ruptura a través de un comunicado en el que pedían respeto para su familia y privacidad. Meses después de una batalla legal entre la pareja, lograron llegar a un acuerdo por el bienestar de sus hijos.