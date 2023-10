Shakira sorprendió a Carlos Vives en pleno concierto: así fue el emotivo momento

Los cantantes Shakira y Carlos Vives en el Kaseya Center de Miami, en Estados Unidos. Foto: Kaseya Center

Shakira sorprendió a Carlos Vives y a los asistentes al concierto durante el fin de semana, provocando una actuación que se volvió viral. La sorpresa se produjo en el show con entradas agotadas en el Kaseya Center de Miami, el pasado sábado. La banda del samario comenzó a tocar " La Bicicleta " cuando la barranquillera apareció en el escenario, provocando la locura del público.

Cuando Vives se dio la vuelta, finalmente la vio. Los dos se abrazaron con Shakira diciéndole a la audiencia: “¡No se lo esperaba!”. La sorpresa fue ideada por el promotor de la gira de Vives y se hizo durante la primera presentación en vivo.

Shakira compartió un video de la sorpresa, mostrándola chocando los cinco con el gerente de producción de Vives y revelando cuándo subiría al escenario. “Voy a aparecer en el escenario. No se lo hemos dicho a nadie. Voy a cantar ‘La Bicicleta’ con él”, dice entre risas en el video. “No he ensayado. No he hecho nada”.

“Sorprendiendo a mi hermano Carlos Vives en el escenario esta noche”, escribió Shakira en la leyenda de la publicación. Vives también dejó un comentario sobre el vídeo. “Sacudir. Ya puedo retirarme, chau, estoy feliz. Nada puede mejorar esto, me hiciste el hombre más feliz. ¡Te amo, qué sorpresa!”.

Mientras estaba en el escenario, Shakira habló sobre su relación con Vives, la cual ha sido una fuente de fortaleza a lo largo de los años. “Él ha estado en los momentos más difíciles de mi vida”, dijo. “Me ha llamado para preguntarme cómo me sentía después de mi separación. No podría hacer menos”.

Luego de su interpretación de “La Bicicleta”, Vives interpretó “Currambera”, que dedicó a Shakira, quien permaneció en el escenario.

