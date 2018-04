Shakira y Maluma protagonizan portada de Billboard

Redacción música

Shakira y Maluma vuelven a trabajar juntos, esta vez para la revista estadounidense Billboard. Los colombianos, que junto a J Balvin fueron nominados a los premios musicales que esa publicación entregará el próximo 20 de mayo en Las Vegas, protagonizan un reportaje en el que explican cómo surgió la relación laboral que luego se transformó en amistad.

Todo comenzó cuando Shakira, catalogada como la artista femenina más rentable, estaba trabajando en "El dorado", disco en el que volvería a cantar en español. Un directivo de Sony Music (Afo Verde) le recomendó trabajar con Maluma, quien entonces lideraba la lista Hot Latin Songs de Billbard con "Borró cassette". También le propuso trabajar con Prince Royce, Carlos Vives y Nicky Jam.

Shakira sostiene que con Maluma hubo "química absoluta". "En el momento en que la energía creativa comenzó a fluir, nunca se detuvo", razón por la cual grabaron dos temas: "Chantaje" y "Trap".

Fue esa colaboración la que, según Billboard, Maluma se convirtiera en una estrella global del pop latino. En 2017 hizo por primera vez una gira mundial en la que logró vender más de un millón de entradas. Además, es el artista (hombre) latino con más seguidores en Instagram. Como si fuera poco, para el Mundial Rusia 2018 interpreta la versión bilingüe del tema "Colors" junto a Jason Derulo y actualmente prepara su nuevo álbum de estudio, "Fame" (fe, alma, música y esencia).



Por su parte, Shakira se prepara para comenzar "El Dorado Tour", su primera gira en siete años.

En la entrevista a Billboard, Shakira y Maluma hablan de lo que significa comenzar una carrera artística en un país latino, algo que para la cantante es vital porque los define como seres humanos y artistas, y les da la materia prima para trabajar.



"Nacer en Barranquilla y comenzar una carrera en un momento en que la escena de la música pop era casi inexistente en Colombia... Cuando comencé con mis baladas y mis canciones de rock, era un ambiente muy hostil. Y no había redes sociales en ese entonces. Tuve que viajar por toda América Latina para dar a conocer mi música al principio, yendo de emisora en emisora. A veces estábamos en tres países en el mismo día", recuerda la artista.

Maluma, por su parte, sí contó desde un principio con el apoyo de las redes sociales, por lo que su proceso de compartir su música con el mundo fue más fácil.

"Pero eso no significaba que les gustara mi música en los Estados Unidos. Siempre digo con mucho orgullo que los latinos tienen algo en la sangre que no se puede encontrar en todas partes, y que ahora está de moda en todo el mundo (…) Cuando llegamos a un escenario estadounidense, cuando tenemos la oportunidad de estar en el escenario de los Grammy, lo disfrutamos mucho más, porque sabemos cuán duro fue el trabajo", dice el cantante.

Otro tema que tocan en Billboard es el referente a ser símbolos sexuales. Shakira sostiene que no se siente así, sino como una persona que hace compañía a otras a través de su música. Dice también que no siempre está perfectamente arreglada y que no siente presión por ello.

"Supongo que todas las mujeres tienen ese lado camaleónico. Somos un poco madres, un poco profesionales, somos sexys ... todas las mujeres tienen ese equilibrio a cualquier edad", explica.

"No me levanto por la mañana, me miro en el espejo y digo: 'Soy un sex symbol'", comenta Maluma. Comenta que va al gimnasio para entrenar y no para que sus bailarines lo toquen en el escenario, pues ahora está en un momento más espiritual.

"Cuando no quieres parecer un sex symbol sino una persona más interesante, las mujeres se sienten atraídas por eso", agrega.

Finalmente, Shakira comentó que por la edad que tienen sus hijos (Milan y Sasha, 5 y 3 años) mantiene exhausta todo el día, pero eso no significa que no los disfrute.

"Los llevaré conmigo (a la gira) pero sin dejar que eso los absorba demasiado. Debes encontrar un equilibrio: permitirles vivir sus vidas y no ser absorbidos por la celebridad de su madre", enfatiza.

La familia para Maluma es su motor y motivación. "Es por eso que están conmigo todo el tiempo, incluso cuando estoy de gira. A veces mi papá, mi mamá o mi hermana, pero siempre trato de tenerlos cerca. Me siento como en casa cuando estoy cerca de ellos. Un artista sin familia no llega al cielo".