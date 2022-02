Siga aquí el minuto a minuto de Premio Lo Nuestro 2022

Camilo y J Balvin G tienen 10 nominaciones cada uno, mientras que Karol G tiene suma nueve. Foto: Cortesía

Los colombianos Camilo y J Balvin, y el mexicano Christian Nodal, con 10 nominaciones cada uno, se presentarán el próximo 24 de febrero como los máximos favoritos en la trigésima cuarta edición de la gala de Premio Lo Nuestro, que se celebrará en Miami, informó este martes la cadena Univision.

La cadena que entrega estos galardones a la música latina desde 1989 indicó que el premio a álbum del año podría ser para el último gran éxito de Camilo, “Mis Manos”; para “Jose”, de J Balvin, o para Bad Bunny y su “El último tour del mundo”

El tercer gran premio de la noche, el de canción del año, podría ser para “Bichota”, de Karol G; “Dákiti”, de Bad Bunny & Jhay Cortez; “De vuelta pa’ la vuelta”, de Daddy Yankee y Marc Anthony; “Dime cómo quieres”, de Christian Nodal y Ángela Aguilar, y “Fiel”, de Los Legendarios, Wisin & Jhay Cortez.

Los otros cinco temas que aspiran a este galardón son “Pepas”, de Farruko; “Telepatía”, de Kali Uchis; “Todo de ti”, de Rauw Alejandro; “Vida de rico”, de Camilo, y “Yo todo lo doy”, de Alfredo Olivas.

En total, 166 artistas han recibido reconocimiento en 35 categorías que incluyen los géneros de música pop, urbana, regional mexicana y tropical.

La noche empezó con un sentido homenaje a Vicente Fernández, en el que participaron artistas como Maluma, Ángela Aguilar, Nodal, Camilo, Eduin Caz, entre otros.

Luego del homenaje al grande de la ranchera, Wisin y Yandel se tomaron la tarima para cantar juntos su sencillo “No me olvidas”, que acompañaron con un gran clásico. “Sexy movimiento” fue la siguiente canción que interpretaron en compañía de un performance acompañado de sus bailarines.

En la primera categoría llamada “Remix del año”, en la que se encontraban nominadas las canciones “911 remix”, “Ayer me llamó mi ex remix”, “Fiel remix”, “La tóxica remix” y “Travesuras remix”, la ganadora de la noche fue “Ayer me llamó mi ex remix”, interpretada por KHEA, Natti Natasha, Prince Royce.

KHEA, Natti Natasha, Prince Royce - Ayer Me Llamó Mi Ex Remix ft. Lenny Santos (Official Video)

La siguiente categoría “Álbum del año pop” fue conquistada por el grupo CNCO con su álbum “Deja vú”. En esta ocasión competían junto a Camilo, Kali Uchis, entre otros artistas.

Luego de la entrega, se subió a la tarima el “Caballero de la salsa”, Gilberto Santa Rosa e interpretó su éxito “Conteo regresivo”, una canción que interpretó junto a la legendaria Yuri.