Simón Savi y Cardizzy suben la energía para el “FDS”

Simon Savi y Cardizzy presentan “FDS”, una canción busca darle una nueva cara a la música urbana, fusionando el género con sonidos del disco, pop y rock.

“FDS” mantiene el flow urbano con sus versos, sin embargo, este es un tema que cautiva al oyente gracias a su mezcla de estilos, con una pista que transmite fuerza. A diferencia de otras canciones del género, “FDS” viene acompañada de guitarras distorsionadas, que le dan un toque rockero y punk, sin dejar de lado los bajos mezclados entre 808 y Slaps que evocan el Funk y el Trap.

Esta colaboración con Cardizzy marca el inicio de una nueva era para Simón Savi, logrando así un sonido fresco para su carrera, donde el Pop, lo Urbano y el Indie, se fusionan para entregarle al oyente un viaje sonoro novedoso cargado de fuerza y energía.

“FDS habla de ese tipo de relaciones en las que existe un apego que nace del capricho. Cuando el coro dice “Me paso pensando la noche que te vas, y me atrevo a decirte que no quiero nada”, entendemos como hay una persona que no quiere soltar por el simple hecho de querer tener a ese alguien a su disposición, pero sin asumir ningún tipo de compromiso. " - Simón Savi

La canción fue compuesta entre Simón Savi, Cardizzy, Diego Romero y Chezko. “FDS” plantea el concepto de Fin de Semana (de donde viene el nombre de la canción), un escenario aparentemente ideal, en donde no hay que desprenderse, pero se mantienen los límites para evitar compromisos.

En la producción como creador de la canción estuvo Chezko y Juanda Morales se encargó de terminar la pista, en la producción vocal estuvo Omez, y las voces se grabaron en Artyco Holding; la mezcla es de Juanda Morales y el Master lo realizó Sebas Mastering, quien ha trabajado con artistas de talla mundial como Maluma.

El video oficial fue grabado bajo la dirección de Andrés Sánchez y producción de Villano Storytellers, en un colegio de Guaymaral a las afueras de Bogotá, protagonizado por Savi y Cardizzy. Los extras del clip son amigos cercanos de los artistas, buscando que el clip se sintiera real y con una vibra de fiesta, amistad, emoción y felicidad.

El rodaje fue nocturno, empezando a las 7 de la noche y terminando casi a las 3 de la mañana, mostrando un performance de la emoción que se siente al escuchar la canción y transformar toda esa energía en un ambiente con amigos. La inspiración fue tomada de videos de punk rock de los 90′s usando elementos como: un bus escolar, una cancha de baloncesto, carritos de mercado, un bate, etc.

Simon Savi es un artista, cantante y compositor colombiano enamorado de los sonidos urbanos matizados con rasgos del rico ambiente cultural de sus raíces vallenatas y alemanas.

El arte siempre estuvo presente en su vida, pero fue después de la primera vez que visitó un estudio de grabación en compañía de su padre, que decidió dedicarse a la música. Antes de esto Savi ya tocaba la guitarra desde los 12 años, lo que lo llevó a desarrollar un gusto especial por el Rock, siendo este el género que lo enamoró por primera vez.

Desde un principio Savi ha alternado la música con la actuación. Ha trabajado en producciones como “Arelys Henao: Canto para no llorar” de Caracol TV y “Siempre Fui Yo” producción de Disney+.

En el 2022 Savi viene con un sonido nuevo que refresca un poco dentro de lo urbano, añadiendo sonidos indie. Su primer sencillo del año es una colaboración junto al artista Cardizzy. Un Pop Latino que busca subir las energías para este nuevo año.