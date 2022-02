Kenny G, el músico que no todos quieren escuchar

Kenny G pensó en el documental como una oportunidad para expandir su exposición más allá de simplemente hacer discos y tocar en conciertos. / HBO Max

Kenny G alcanzó la fama en 1980. En aquella época fue considerado un músico sin precedente, una eminencia que, incluso, podía mantener una nota por 45 minutos gracias a su método de respiración pulmonar, cualidad que lo llevó a ganar un Guinness Records. Su particular estilo y terquedad lo llevó a marcar los sonidos pop y jazz de ese momento. Era tanto su impacto, que incluso podía llegar a marcar en la radio las primeras cinco canciones favoritas del público. Este ícono cultural posmoderno encontró, como muchos otros artistas, las mieles de un apogeo que lo configuró como un grande del saxofón, pero ese cenit también vería su decadencia al final de los 90. Pero en 2011 resurgió de las cenizas para encontrar un puesto que le había sido quitado. De ahí que no dudara un momento en aceptar la propuesta de HBO Max, y específicamente de la directora Penny Lane, quien ya lo tenía en la mira para contar a través de un documental lo que ha sido su vida.

“A mi edad, y donde estamos en el mundo, cuando tienes la oportunidad de tener este tipo de exposición, es importante tomarla, si te importa hacia dónde va tu carrera. Pensé que esta era una buena oportunidad para expandir mi exposición más allá de simplemente hacer discos y tocar en conciertos. Entonces, esto es diferente para mí. Y pensé que sería algo realmente bueno para mantener mi carrera fuerte durante los próximos 20 o 30 años. Entonces, realmente no fue un proceso de pensamiento difícil. Fue un sí muy fácil, especialmente después de que conocí a (la directora) y ella me dijo cuál era su idea para la película”.

Su respuesta fue contundente. No dudó en aceptar volver a ser foco mediático y protagonista de nada más y nada menos que un documental sobre ese camino que tanta gracia les ha causado a muchos, pero que al tiempo ha sido motivo de críticas. Suena, tal vez, un poco arrogante al decir: “Es una buena historia para contar”.

“Hay un grupo de personas que están muy molestas con mi éxito. Y, sin embargo, he dado la vuelta al mundo durante 40 años y he visto cómo la gente ha disfrutado de mi música. Sé de dónde viene mi música, viene de mi corazón, y lo hago a mi manera, y estoy feliz con mi progreso como músico y compositor… Y, sinceramente, incluso si a los grandes del jazz no les gustara lo que hago, ¡probablemente seguiría haciéndolo de todos modos!”, asegura.

Es así como Listening to Kenny G ofrece una mirada humorística, pero incisiva, al instrumentista más vendido de todos los tiempos, y posiblemente uno de los músicos vivos más famosos. La película investiga al artista nacido como Kenny Gorelick, que arrasó en las listas de éxitos pop con su exitoso sencillo de 1986, Songbird, explorando su talento para tocar jazz con tanta fluidez que un género completamente nuevo, Smooth Jazz, formado a su alrededor, y cuestionando supuestos fundamentales sobre el arte y la excelencia. En sus propias palabras, Kenny G habla con franqueza sobre su formación musical, su estricta ética de trabajo y su controvertida posición en el canon del jazz, junto con las opiniones de los fanáticos y críticos por igual.

Music Box, una producción de Ringer Films en asociación con Polygram Entertainment, es una colección de seis documentales creados por Bill Simmons que exploran momentos cruciales en el mundo de la música. La serie incluye Woodstock 99: Peace, Love, and Rage , Jagged , DMX: Don’t Try to Understand, Listening to Kenny G , Mr. Saturday Night y Juice WRLD : Into the Abyss. El saxofonista hace parte del cuarto capítulo de la serie documental.

Para muchos este artista, que tuvo la fortuna de hacer Featuring (colaborar musicalmente) con artistas instrumentales como la dama del soul Aretha Franklin u otros imponentes como Dionne Warwick o Pati Labelle, no es un digno representante del arte e incluso es irónico hasta el mismo título, ya que quizá no todos quisieran escuchar a Kenny G, una ironía que parece no ser comprendida, ya que, a pesar de que la música instrumental era poco apetecida por el exigente público de los 80, logró posicionar la canción Songbird en el número 4 de la lista de éxitos de Estados Unidos e incluso logró vender cinco millones de copias del álbum Duotones. Éxitos que, al final del día, él mismo atribuye como su rebeldía y deseo de escuchar muy poco lo que tenían para expresar en contra suyo.

“Toqué en el Festival de Jazz de Saratoga a mediados de los ochenta, y estaba en el mismo cartel con Miles Davis y Dizzy Gillespie, y todos tipos grandes del jazz. Y nadie había escuchado mi música en ese momento porque acababa de empezar a tener cierto éxito. Entonces, toqué en el festival de jazz con todos los demás, luego leí la reseña: ‘Wow, este tipo es tan nuevo, fresco e innovador, y qué gran músico, es un virtuoso’. Todos estos grandes elogios.”

Durante las tres horas del documental, este saxofonista se obliga a responder, al nivel de disciplina de un juicio, las preguntas que le hacen. Es metódico y quiere que todo salga a la perfección, aun cuando eso implique sacrificarse a sí mismo. Se considera orientado a los resultados, así que para él no es problema estar sin comer o beber por 12 horas, si de eso se tratase la forma de mejorar sus habilidades. A pesar de eso, en los últimos años, cuenta en el documental, ha tratado de tener una nueva filosofía de vida y que, a pesar de no ser el mejor resultado dará todo de él.